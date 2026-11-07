Шестима души загинаха при нападението, а сред пострадалите има двама полицаи. Нападателят се увличал по крайнодесни идеологии

16093 Снимка: АР/БТА

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Броят на жертвите на стрелбата в историческия център на полския град Краков нарасна на шестима, а ранените са 16. Това съобщиха Властите в Малополското воеводство, цитирани от полските медии и световните агенции Ройтерс и Асошиейтед прес. Сред ранените има и двама полицаи. Стрелецът е 25-годишен поляк. Полският вътрешен министър Марчин Кервински заяви, че той е бил увлечен по крайнодесни идеологии и е имал "изключително радикални възгледи". Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш определи нападението като терористичен акт. В Краков е обявен траур от 8 до 11 ноември.

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Сред загиналите са четири жени и двама мъже. 12 от ранените са в животозастрашаващо състояние. Сред пострадалите има и двама полицейски служители, ранени при намесата на органите на реда.

По информация на полския вътрешен министър единият полицай е получил огнестрелна рана, а другият е в изключително тежко състояние с три огнестрелни рани и е подложен на операция.

Петима от пострадалите са чужденци, като сред тях е установена и португалска гражданка. Засега властите не са оповестили самоличността на жертвите и пълен списък на ранените.

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Няма данни за пострадали българи при атаката, съобщиха от българското Министерството на външните работи. От посолството посочиха, че са в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и има готовност да окаже консулско съдействие при необходимост.

Нападението бе извършено в събота, малко след 15:00 ч. местно време, когато мъж навлязе с автомобил на Главния пазарен площад в Краков и започна да стреля по случайни минувачи. Районът е сред най-посещаваните туристически забележителности в Полша.

Свидетели разказаха, че стрелецът е стрелял от автомобила, докато се придвижвал. Хората панически са търсели убежище в близките магазини, ресторанти и кафенета.

Нападателят беше спрян от полицията след престрелка в района на кръстовището на улиците "Детла" и "Страдомска", на известно разстояние от мястото на първоначалното нападение. Той беше ранен и откаран в болница.

Снимка: Скрийншот от "Х"

Нападателят е на 25 години и че в колата му е са били открити още много други оръжия и боеприпаси, съобщи говорителката на полицията в Краков Катажина Число.

Той е бил облечен в дрехи във военен стил и използвал дългоцевно огнестрелно оръжие. При претърсването на автомобила му са открити и други оръжия, както и значително количество боеприпаси.

Полският вътрешен министър Марчин Кервински заявява, че заподозреният е проявявал интерес към крайнодесни идеологии и е имал радикални убеждения.

Полицията категорично опроверга появилите се по-рано информации за втори нападател. Първоначално младши сержант Якуб Мирочна беше съобщил пред Полската агенция по печата (ПАП), че според предварителните данни в нападението може да са участвали двама души.

Полицията отхвърли и разпространените твърдения, че един от ранените служители е починал.

По време на нападението е обстрелван и трамвай по линия №1 на площад "Вшистких Швентих". Според общинския транспортен оператор в Краков е било счупено стъклото на кабината на водача, но нито той, нито пътниците са пострадали.

След стрелбата районът на Главния пазарен площад беше отцепен, а на място пристигнаха многобройни екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. В близост до църквата "Света Мария" кацна и медицински хеликоптер. В общината беше сформиран кризисен щаб, а властите призоваха гражданите и туристите да избягват района и да не възпрепятстват работата на спасителните екипи.

Полският премиер Доналд Туск се отправи към Краков след трагедията. Той съобщи, че получава непрекъснато информация от вътрешния министър и че полицията разследва всички обстоятелства около нападението. Туск изрази съболезнования на семействата на жертвите и благодари на полицаите, които са рискували живота си, за да спрат нападателя. Той призова и политиците да не използват трагедията за политически цели.

Стрелбата в Краков предизвика вълна от международни реакции и послания на солидарност с Полша.

"В този момент на траур Полша не е сама", заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и политиката на сигурност Кая Калас по повод нападението, при което загинаха шестима души, а 15 бяха ранени.

В публикация в социалната мрежа "Екс" Калас определи случилото се като трагедия, чиито последици ще се почувстват далеч извън пределите на Полша.

Тя съобщи, че е изразила искрените си съболезнования на полския външен министър Радослав Шикорски. Калас подчерта, че мислите ѝ са с жертвите, техните семейства и служителите на спешните служби, отзовали се на мястото на нападението. По думите ѝ силата на Полша се крие в устойчивостта на нейния народ.

На трагедията реагира и украинският президент Володимир Зеленски, който определи стрелбата като шокиращо престъпление. Той изрази съболезнования на близките на загиналите от името на украинския народ и лично от свое име.

Зеленски подчерта, че нападението не може да бъде оправдано, и изрази надежда извършителят да понесе отговорност. Той пожела бързо възстановяване на ранените и заяви, че Украйна е солидарна с Полша и полския народ.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също изрази съболезнования на семействата на жертвите. Тя благодари на полицията и спешните служби за бързата им реакция и овладяването на ситуацията.

Посланикът на САЩ в Полша Том Роуз осъди нападението и заяви, че Америка застава до Полша в този тежък момент.

Съболезнования и подкрепа изразиха още президентите на Латвия, Литва и Словакия, както и премиерът на Чехия и външният министър на Естония.

Полският външен министър Радослав Шикорски съобщи, че е получил десетки съобщения със съболезнования от свои колеги по света. Той отбеляза, че милиони чужденци, посещавали Главния пазарен площад в Краков, съпреживяват болката на полския народ и изразяват солидарност с него.

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