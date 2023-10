Властите продължават издирването на мъжа, заподозрян за убийството на двама шведски граждани и раняването на трети човек в Брюксел при нападение, окачествено от белгийския премиер Александър де Кро като терористично, предаде ДПА.

В Telegram беше разпространена и снимката на предполагаемия извършител на атентата.

Според местните медии стрелецът е 45-годишният Абдесалем Ласуед, тунизиец по произход, пребиваващ незаконно в Белгия, който след нападението публикувал видео, за да обяви, че е убил двама души в името на своята идеология.

"Аз съм борец за Аллах. Ние живеем за нашата религия и ние умираме за нашата религия. Брат ти отмъсти в името на мюсюлманите. Досега съм убил трима шведи", казва Ласуед в клипа, разпространен в социалните мрежи.

#Brussels attacker: “I am a fighter for Allah. We live for our religion and we die for our religion. Your brother took revenge in the name of Muslims. I've killed 3 Swedes so far..."



