Кандидатурата на Екатерина Захариева за еврокомисар е одобрена от евродепутатите. Тя ще отговаря за ресора "Стартъпи, проучвания и иновации".

По информация на кореспондента на Dir.bg от Брюксел Апостол Апостолов Захариева е получила 79 от 88 възможни гласа. "Да" са казали координаторите на ЕНП, социалистите и демократите, "Обнови Европа", "Европейски консерватори и реформисти", "Патриоти за Европа" и "Зелените".

Представителят на "Европа на суверенните нации" не е участвал в гласуването, а този на левите е бил против.

Новината коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"След тричасовото изслушване в комисиите на Европейския парламент, Катя е одобрена за европейски комисар с огромна подкрепа! Тя показа, че опитът ѝ като експерт, заместник-министър, министър и депутат от ГЕРБ са ѝ дали широка основа, за да ѝ бъде поверен толкова важен ресор", написа Борисов във "Фейсбук".

Следва финалната процедура за одобрение на новите еврокомисари в пленарна зала.

