Двама души загинаха, а четирима бяха ранени след стрелба в централен квартал на френската столица, съобщи прокурорът на Париж и добави, че на мястото на инцидента е арестуван 69-годишен заподозрян, двама от ранените са в тежко състояние, съобщи france24.com.

Парижката полиция съобщи, че се занимава с инцидента в 10-ти район и призова обществеността да стои далеч от мястото на стрелбата, която е станала в близост до Кюрдския културен център, недалеч от Гар дю Л"Eст.

"Осъществено е нападение с огнестрелно оръжие. Благодаря на силите за сигурност за бързите действия. Мисля за жертвите и за тези, които са станали свидетели на тази драма", написа в Туитър заместник-кметът на града Еманюел Грегоар.

Собственичка на магазин в района разказа пред АФП, че е чула седем или осем изстрела на улица д'Енхиен, като заяви, че "това е пълна паника. Затворихме се вътре".

Във връзка с инцидента е арестуван 69-годишен мъж, съобщиха от прокуратурата.

An injured person is taken for treatment from the scene of a shooting in 10th district of Paris that reportedly left two dead and others injured. A Kurdish centre was reportedly targeted. pic.twitter.com/diXqnHYd0X