Срещата на върха за европейската сигурност в намиращото се край Бъкингамския дворец имение "Ланкастър хаус" започна. Очаква се на нея да се уточнят общи позиции как да се сложи край на войната в Украйна.

В началото на форума Стармър заяви пред лидерите на около 15 страни, че сега Европа преминава през един уникален момент за своята сигурност.

Срещата на върха, на която участва и украинският президент Володимир Зеленски, цели обмислянето на нови гаранции за сигурността в Европа пред опасенията, че континентът ще бъде изоставен от Вашингтон. Тези опасения се засилиха след буреносната сцена, разиграла се в Овалния кабинет на Белия дом в петък между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

Преди началото на срещата лидерите си направиха обща снимка, след което Стармър заяви, че "трябва да запретнат ръкави".

Гостът на срещата Володимир Зеленски застана до Киър Стармър за снимката, а британскят приемиер се обърна към него с думите: "Надявам се, че знаете, че ние всички сме с вас и народа на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, всички около тази маса".

