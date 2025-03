Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна във Великобритания и бе посрещнат на "Даунинг стрийт" 10 от премиера Киър Стармър с прегръдка, съобщи Би Би Си.

По време на разговора британският министър-председател е уверил украинския държавен глава в подкрепата на Обединеното кралство, като е добавил, че тя ще бъде удвоена.

По думите на Стармър Великобритания "ще бъде до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо". Киър Стармър е изтъкнал, че британският кабинет има непоколебима решимост за постигане на траен мир.

От своя страна Зеленски е благодарил на британския премиер с думите: "Щастливи сме, че имаме такива партньори и такива приятели".

По време на срещата е проведен и видеоразговор с министъра на финансите на Украйна Серхий Марченко, на който е присъствала и британската му колежка Рейчъл Рийвс. Договорено е Киев да получи заем от 2,26 милиарда лири в подкрепа на отбранителните способности на Украйна.

По-късно Марченко написа в социалните медии, че средствата са "осигурени от замразени руски активи". Украинският финансов министър добави, че е благодарен на Обединеното кралство за "държането на агресора отговорен за войната".

Another significant step in strengthening Ukraine’s #defense capabilities. Together with President @ZelenskyyUa and PM @Keir_Starmer , we signed £2.26bn agreement with @hmtreasury @RachelReevesMP formilitary needs. These funds are ensured by the russian frozen assets.… pic.twitter.com/Zj2BxQmYRl