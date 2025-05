Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер е било регистрирано снощи в румънския сеизмичен район Вранча, Източна Румъния, съобщава агенция Аджерпрес, като се позовава на Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU).

Трусът е станал в 21:34 ч. на дълбочина 140 километра и с епицентър на разстояние 49 километра западно от административния център на окръг Вранча град Фокшани, предаде БТА.

Екипите на Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU) са започнали проверки на терен, като до момента няма данни за пострадали хора и щети.

Към момента няма и информация трусът да е усетен в България.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 21 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/AXvOM7I4Th

https://t.co/wPtMW5ND1t

Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yOmi6VK8be