Първи коментари в медиите за случващото се в Аляска

По време на посрещането на Владимир Путин над пистата в чест на руския президент прелетя бомбардировач B-2 Spirit, придружен от четири изтребителя F-35. Такъв бомбардировач беше използван от САЩ по заповед на Доналд Тръмп за удари по Иран.

Белият дом определи срещата между Тръмп и Путин като "историческа", като публикува снимка на двамата президенти, крачещи край изтребител F-35.

Аплодисменти за Тръмп и "впечатляваща картина". Западните медии оценяват първите кадри от срещата между Путин и Тръмп.

Според Си Ен Ен "картината е била впечатляваща". "Досега езикът на тялото на срещата в петък беше далеч от хладност. Когато Путин се приближи към Тръмп по червения килим, президентът на САЩ плесна с ръце, приветствайки го на американска земя за първи път от 10 години насам. Те си стиснаха ръцете и заедно се насочиха към лимузината на Тръмп", пише телевизията. "Усмихнатият Владимир Путин надникваше през прозореца на бронираната лимузина на президента Доналд Тръмп, когато минаваха покрай редица камери до пистата за излитане и кацане в Аляска", добавя телевизионният канал.

В залата за преговори Путин "седеше, леко наведен напред, с кръстосани ръце", въпреки че обикновено "се обляга на облегалката на стола по време на разговора, показвайки по този начин липса на интерес".

Главният редактор на немския булеварден колос в. "Билд" Паул Ронцхаймер критикува Трамп за това, че е посрещнал Путин с аплодисменти. "Никоя руска пропагандна агенция не би могла да си представи по-добър образ от посрещането на президента на САЩ с аплодисменти на червения килим", пише той в Х.

"Изгоят изглежда по-скоро като партньор": специалният кореспондент на Sky News в Аляска счита, че срещата на Тръмп с Путин бележи края на международната изолация на президента на Руската федерация.

"Това е точно моментът, за който Владимир Путин толкова копнееше. Той беше приет на американска земя като равен за среща на великите сили. Червен килим, ръкостискане, прелитане на самолети - само Северна Корея би могла да организира такова посрещане на обвинен във военни престъпления. Това бележи края на неговата изолация от Запада по най-впечатляващия начин. Вместо санкции, Доналд Тръмп награди руския президент с нещо, равностойно на държавно посещение", написа той.

Основната тема на срещата, която вече продължава близо два часа, трябва да бъде мирното уреждане на войната в Украйна. Тръмп посрещна Путин на червения килим, разпрострян на летището.

Тръмп пристигна в Анкоридж малко преди Путин, но остана в самолета си. След това първо Тръмп, а след него Путин слязоха по стълбите, приближиха се един до друг и си стиснаха ръцете.

Белият дом нарече срещата "упражнение по умението да се слуша", а Тръмп каза, че още в първите минути ще разбере дали разговорът с Путин ще бъде добър. Ако срещата на върха се окаже успешна, то според плана на Тръмп след това ще бъде организирана лична среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Путин не отговори на въпросите, които му задаваха журналистите: "Президент Путин, ще се съгласите ли на прекратяване на огъня?" и дали ще спре да "убива цивилни", и се качи в колата на Тръмп, пише Би Би Си.

Президентите на Русия и САЩ напуснаха пистата заедно, в една лимузина и без преводачи, след пристигането на руския лидер в Аляска, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Изданието подчертава, че "съвместното пътуване на лидерите на двете суперсили, при това противостоящи си, не е често срещано събитие".

Вестникът също така отбелязва, че Путин говори достатъчно добър английски, за да поддържа разговор и че съвместното им пътуване ще добави към мистерията, какво ли двамата са говорили на четири очи.

Междувременно група демонстранти издигна жълто-сини плакати с надпис "Заставаме до Украйна" пред база "Елмендорф-Ричардсън", в която се провежда срещата, пише още "Ню Йорк Таймс".

Путин и Тръмп се срещнаха като стари приятели. "Хореографията на пристигането и приветстването на Путин вдъхват едновременно надежди и опасения от тази историческа среща, на която може да се реши бъдещето на Украйна", пише италианският в. "Република".

