Конституционният съд ще реши дали има основание за продължаване на внесена за разглеждане инициатива и "както в България, така и в (Северна) Македония решенията (му) са окончателни, изпълними и не подлежат на коментар", заяви президентът на Северна Македония Гордана Силяновска в отговор на журналистически въпрос, свързан с писмото на министъра на външните работи на България Георг Георгиев до външните министри на Европейския съюз.

Македонският въпрос

В писмото Георгиев пише, че одобреното през юли 2022 г. на европейско равнище пакетно споразумение остава единственият възможен път за напредък на Северна Македония към ЕС. "За съжаление, вместо конструктивен диалог и добросъседски отношения, наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения, включително целенасочено оспорване на ключови договорености пред Конституционния съд в Скопие", се казва още в писмото на българския министър на външните работи.

"Неприятно ми е да коментирам подобни твърдения, както е неприятно да се правят коментари за работата на Конституционния съд. Конституционните съдилища са извън разделението на властите в държавата и със сигурност не са под юрисдикцията на политици от съседни държави", каза Силяновска, цитирана от медиите в Северна Македония и БТА.

Сезиран от бившия депутат в парламента в Скопие Лиляна Поповска, в средата на август Конституционният съд на Република Северна Македония образува дело за установяване на конституционността и законността на протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия на Република Северна Македония и България.

Вносителката на инициативата Поповска иска отмяна на протокола, позовавайки се и на Виенската конвенция за правото на договорите, с мотива, че протоколът противоречи на императивните норми на международното право. Тя посочва, че в Северна Македония процедурата е била непрозрачна, за разлика от България, където парламентът е обсъждал текста преди подписването му.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска смята за ненужно приемането в парламента в Скопие на нова декларация за "червените линии" за европейска интеграция на Северна Македония, която председателят на най-голямата опозиционна партия СДСМ Венко Филипче обяви, че ще внесе в законодателния орган. От Охрид Силяновска призовава всички политически партии да се споразумеят как ще действат.

"Имаме декларация и не само една, а няколко декларации, които сме приели в парламента и те не бяха спазени. Дори не спазихме резултата от референдума (за промяната на името на страната), камо ли "червените линии". Не разбирам какво означава "червена линия" в това отношение, особено не разбирам аргумента, че ако съседът все пак посегне към вето, тогава ще прекратим преговорите", каза Силяновска, след връчването на наградата "Инженерен пръстен 2025".

Според нея най-важното е политическите партии, както управляващите, така и от опозицията, да постигнат консенсус за поведението им извън страната.

"Ако лидерите на опозицията и лидерите на всички партии говореха в един глас, че ние мислим това и това, че това е най-доброто решение, със сигурност (от ЕС) щяха да се държат различно спрямо нас. Отговорно твърдя, че ръководителят на Европейския съюз (Антонио) Коща каза, че промените с отложено действие са изключителен ход. Някой мисли ли, че ще предлагаме конституционни промени с отложено действие, ако няма конституционно основание за това? Първите конституционни промени бяха с отложено действие, а и последните промени от (договора от) Преспа също бяха с отложено действие. Отложеното действие се определя със закон", казва Силяновска, цитирана от медиите в Северна Македония.

