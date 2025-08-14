Конституционният съд в Скопие трябва да установи на конституционността и законността на протокола от второто заседание на комисията

2765 Снимка: МВнР

Конституционният съд в Скопие образува дело за установяване на конституционността и законността на протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия на Република Северна Македония и България, съобщава местната новинарска агенция Максфакс, цитирана от БТА.

Протоколът беше подписан в София на 17 юли 2022 година от тогавашните министри на външните работи на Република България и Република Северна Македония Теодора Генчовска и Буяр Османи. Съгласно чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни съвместната междуправителствена комисия провежда редовни срещи един път годишно с цел преглед на ефективното му прилагане, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси.

Конституционният съд съобщи вчера, че е образувано дело по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партията ДОМ в Северна Македония Лиляна Поповска, в което се оспорва протоколът и се иска оценка на неговата конституционността и законност.

В инициативата се посочва, че протоколът е в противоречие с член на Конституцията, както и с няколко разпоредби от Закона за сключване, ратифициране и изпълнение на международни договори, тъй като не е ратифициран от парламента, нито публикуван в "Държавен вестник" в рамките на конституционно определения срок. Освен това се посочва, че документът е с неподходяща форма и съдържание, излиза извън рамките на правен акт и "поражда вредни последици по въпросите на идентичността на македонския народ, език и държава".

Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола, позовавайки се и на Виенската конвенция за правото на договорите, с мотива, че протоколът противоречи на императивните норми на международното право. Тя посочва, че в Северна Македония процедурата е била непрозрачна, за разлика от България, където парламентът е обсъждал текста преди подписването му.

В протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия се посочва, че "правителството на Република Северна Македония се съгласява, че следващата Междуправителствена конференция с ЕС за приключване на етапа на отваряне на преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС ще се проведе", след като Северна Македония включи българите в Конституцията си.

Според решението на българското Народно събрание от 24 юни 2022. подписването на протокола беше предпоставка България да одобри Преговорна рамка за Република Северна Македония.

