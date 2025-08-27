Външният министър на РСМ Тимчо Муцунски заяви, че в Скопие се опасяват, че от София ще се появи ново условие

Скопие за пореден път декларира, че няма да промени основния си закон и да впише българите в него.

Република Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната, заяви министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски пред изданието "Политико" по време на посещението си в Брюксел.

Пред изданието Муцунски казва: "Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?", цитира го БТА.

В публикацията отново се пропуска обстоятелството, че конституционните промени са част от преговорната рамка на Скопие с ЕС, приета от самата Северна Македония и всички държави членки, и интервюто ги определя просто като изискване на България.

В отношението си към Скопие България няма искания извън вече подписаните договорености, в това число и тези от договора с РСМ, на които стъпи и решението на българския парламент преди три години, когато вдигна ветото пред пътя на РСМ към ЕС - тъй нареченото "френско предложение"..

Още през юни българският премиер Росен Желязков заяви ясно, че България няма да поставя каквито и да било различни условия за започването на присъединителни преговори между ЕС и Република Северна Македония освен компромиса от 2022 г., който предвижда вписването на българската общност в конституцията на съседната страна.

По време на двудневното си посещение в Брюксел Муцунски, който е сред най-върлите оратори срещу нашата страна, се срещна с европейския комисар по разширяването Марта Кос, предаде МИА.

На срещата е бил приветстван подходът на правителството на Северна Македония към реформите, особено изпълнението на задълженията от процеса на реформи и прилагането на Плана за растеж, съобщи Министерството на външните работи и външната търговия на балканската страна.

Муцунски и Кос подчертаха силната подкрепа за разширяването на Съюза, както от държавите членки, така и от гражданите на Северна Македония, което се потвърждава от резултатите от последните проучвания на "Евробарометър", се казва още в съобщението.

