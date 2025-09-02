Македонският въпрос

Не е възможна промяна на договорения европейски консенсус или на който и да е негов компонент. България очаква от Република Северна Македония (РСМ) да изпълнява добросъвестно своите ангажименти, за което нееднократно е настоявал и самият Европейски съвет. Това написа в писмо до външните министри на Европейския съюз външният министър Георг Георгиев, съобщиха от Министерството на външните работи.

В писмото министър Георгиев запозна своите колеги от държавите-членки на ЕС, както и европейски институции, с последните опити на Скопие да компрометира важни елементи от европейския консенсус.

България изразява нарастваща загриженост относно продължаващото неизпълнение от страна на Република Северна Македония на ангажиментите ѝ към ЕС, пише Георгиев.

Одобреното през юли 2022 г. на европейско равнище пакетно споразумение остава единственият възможен път за напредък на тази страна кандидат към ЕС.

За съжаление, вместо конструктивен диалог и добросъседски отношения, наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения, включително целенасочено оспорване на ключови договорености пред Конституционния съд в Скопие, пише още в писмото.

Скопие поиска гаранции от Брюксел заради България, за да промени конституцията си
Оставаме на позицията, че най-доброто решение за бъдещето на Западните Балкани е участието на всички държави в този най-успешен проект, наречен Европейски съюз. Готови сме да помагаме и на Скопие да извърви своя европейски път в процеса на реформи, в случай, че членството в Обединена Европа е действителният избор на нейното правителство, посочва външният министър, цитиран от БТА.

Република Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната, заяви пред „Политико“ министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в Брюксел.

"Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?", заявява Муцунски в интервюто.

