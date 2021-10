Силно земетресение разтърси югозападната част на Пакистан тази нощ. Най-малко 20 души са загинали, а стотици са ранени.

Пакистанската метеорологична служба заяви, че магнитудът на труса е бил 5,9. Епицентърът е на около 100 км западно от провинциалната столица Квета, до границата с Афганистан.

Стотици къщи са напълно разрушени в най-тежко засегнатия окръг Харнай. Поне 300 души са получили медицинска помощ в болници, съобщи вътрешният министър на провинцията Зия Лангов.

Очаква се броят на загиналите да се увеличи, тъй като мнозина вероятно са затрупани под развалини.

Снимки в социалните медии показват хора в град Квета по улиците след земетресението.

At least 15 killed in #earthquake in southern #Pakistan ⛑️⛑️ pic.twitter.com/v9MfSHYmvg

Трус в Хърватия включи сирени

Евросредиземноморски сеизмологичен център съобщи снощи за земетресение със сила 4,8 на 40 км североизточно от хърватския град Сплит. Земетресението е било регистрирано в 19.57 часа по Гринуич (22.57 ч. българско време). Засега няма информация за евентуални материални щети.

Местните медии съобщават, че земетресението е било усетено в района на Далмация и Босна и Херцеговина.

Епицентърът му е бил на 5 километра дълбочина. Вестник "Далмация данас" информира, че в Трил са се включили сирените, а в някои райони по крайбрежието комините са паднали от покривите.

Трусът е продължил десетина секунди. Много жители от района на Сплит са заявили, че сградите са се разтресли и са имали намерение да прекарат нощта в автомобилите си.