Командването на САЩ в Европа обяви преместването на E-6B Mercury, "самолет на Страшния съд", в база в Исландия.

E-6B Mercury е пристигнал в Исландия като част от "операция в зоната на отговорност на командването на силите на САЩ в Европа", се посочва в съобщение в Twitter.

E-6B Mercury е въздушен команден пункт, предназначен за управление на въоръжените сили в условията на ядрена война и комуникация с ядрени подводници. Самолетът е способен да контролира и изстрелването на ядрени оръжия.

По данни на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ той може да участва в учения в Арктика.

E-6B Mercury е разработен на базата на Boeing 707-320. Освен САЩ и Русия разполага със "самолети на Страшния съд", те са базирани на Ил-86.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4