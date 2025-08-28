На 18 нараснаха жертвите от въздушните удари в Киев, сред тях и четири деца, Зеленски поиска светът да осъди нападението

6343 Скрийншот: Телеграм канал "Мариупол в ефира"

Русия удари с морски дрон един от корабите на украинския флот - "Симферопол", при устието на река Дунав. Един член на екипажа загина, а няколко бяха ранени, съобщи "Укринформ", като се позова на говорителя на украинските ВМС Дмитро Плетенчук.

"Относно информацията за повредите на един от корабите на украинските ВМС: потвърждаваме факта на удара по кораба, последствията от нападението се отстраняват в момента. По-голямата част от екипажа е в безопасност. Продължава издирването на няколко военни моряци. За съжаление, един член на екипажа е загинал, няколко са ранени", каза Плетенчук.

За попадението с морски дрон съобщиха и от Министерство на отбраната на Руската федерация.

"Безекипажен катер на Черноморския флот потопи средния разузнавателен кораб "Симферопол" на Военноморските сили на Украйна при устието на река Дунав", гласи съобщението на МО.

Междувременно цивилните жертви на масираната руска въздушна атака тази нощ над Киев се множат. По последни данни загиналите са вече 18 души, съобщават от Киевската градска военна администрация, цитирани от украинското издание "Страна".

По-рано началникът й Тимур Ткаченко съобщи в "Телеграм", че 4 от жертвите са деца, предаде "Укринформ".

Властите обявиха 29 август за Ден на траур в Киев и областта.

Атаките бяха извършени в нощта на 28 август, когато руската армия нанесе комбиниран удар по Киев, причинявайки серия от експлозии. Значителни разрушения са регистрирани в Шевченковски, Голосеевски, Дарницки, Днепровски и Деснянски райони.

Украинският президент Володимир Зеленски призова международните партньори на Украйна да реагират решително на поредната руска атака срещу страната, предаде БТА.

"Това е ужасно и умишлено убийство на цивилни. Руснаците не предприемат стъпки да сложат край на войната, а само нови удари. През нощта в Киев бяха повредени десетки сгради: жилищни сгради, офис сгради, предприятия, които не са от отбранителния сектор. Сред тях е и сградата, в която се намира представителството на Европейския съюз в Украйна", заяви Зеленски.

Снимка: Службата за извънредни ситуации на Украйна

По данни ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко загиналите деца са 4.

Зеленски подчерта, че сега е от решаващо значение светът да реагира решително.

"Русия трябва да спре тази война, която започна и продължава. За отхвърлянето на прекратяването на огъня и за постоянните опити на Русия да се измъкне от преговорите са необходими нови строги санкции. Само това може да даде резултат. Руснаците разбират само сила и натиск. За всеки удар Москва трябва да почувства последствията", заяви Зеленски.

По-рано Укринформ съобщи, че украинските сили за противовъздушна отбрана са прехванали или заглушили сигнала на 563 дрона, една ракета "Кинжал", седем ракети "Искандер" и 18 ракети Х-101, изстреляни от Русия по време на снощната атака.

