Украинският президент разчита на шефа на своята канцелария Андрий Ермак и бившия министър на отбраната Рустем Умеров

1307 Снимка: БТА/АР

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че високопоставени членове на неговата администрация ще пътуват до САЩ, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна на фона на продължаващата руска инвазия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и бившият министър на отбраната Рустем Умеров трябва да се срещнат утре с американски представители в Ню Йорк, заяви снощи Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Срещата беше потвърдена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

"Всички, които работят по същество за гаранциите за сигурност, ще бъдат включени - военният, политическият и икономическият компонент", каза Зеленски.

"Задачата е да се действа възможно най-бързо, така че и това да се превърне в лост - лост за ввъздействие. Руснаците трябва да видят колко сериозна е решимостта на света и колко тежки ще бъдат последствията за Русия, ако войната продължи", добави той.

Зеленски обвини Москва, че отказва да преговаря, нарушавайки обещание, дадено на президента на САЩ Доналд Тръмп. Гаранциите за сигурност целят да защитят Украйна от нова руска агресия след края на войната.

Въпреки че САЩ планират да участват, по-голямата част от военната подкрепа се очаква да дойде от европейски страни. Русия категорично се противопостави на разполагането на войски на НАТО на украинска земя.

Ермак и Умеров също така водят текущите мирни преговори в Истанбул и проучват потенциални места за среща с президента Владимир Путин. Те посетиха Катар във вторник и Саудитска Арабия вчера, като днес ще посетят Швейцария. Путин заяви, че ще се срещне с украински представители само след като бъде готово пълноценно договорено решение за прекратяване на войната.

