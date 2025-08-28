За потушаването на причинените пожари е използвана и авиация

6274 Снимка: ДСНС України

Русия предприе мащабна атака с дронове срещу Украйна през нощта, предизвиквайки предупреждения за въздушна тревога по цялата страна, съобщиха световните агенции.

Експлозии са били чути в столицата Киев, където кметът Виталий Кличко заяви, че противовъздушната отбрана се е активирала. Руски дрон е паднал в двора на девететажен жилищен блок, но не е детонирал, добави той.

От Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщиха, че най-малко четирима души са загинали при ударите по украинската столица, а още 38 са ранени. По думите на кмета Кличко 30 от пострадалите са настанени за лечение в киевски болници.

Нанесени са щети на много сгради в града, включително търговски център. Общо около 500 спасители и 1000 полицаи работят в Киев. За потушаването на причинените пожари е използвана и авиация.

Специален мобилен отряд на Държавната служба за извънредни ситуации "Делта" е на едно от местата с големи разрушения. Трима души са извадени живи изпод развалините. Според спасителите има голяма вероятност под руините все още да има хора.

Съобщава се за експлозии и в северния град Суми и южния Запорожие. Междувременно, предупреждения за въздушна тревога бяха издадени за кратко в Липецка област в Русия поради приближаващи украински дронове. Летището във Волгоград ограничи дейността си като предпазна мярка.

