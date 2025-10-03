Русия нанесе най-голямата си атака срещу газовата инфраструктура на Украйна от началото на войната
Няколко области останаха без ток, някои от повредите са критични, обявиха от "Нефтогаз". Украински дронове атакуваха руския завод "Азот"
През изминалата нощ Русия предприе най-мащабната си атака срещу газови производствени обекти в Украйна от началото на войната, като изстреля 35 ракети и 60 дрона, съобщи украинският държавен оператор "Нафтогаз", цитиран от Франс прес.
Русия - Украйна
"Врагът извърши най-значителната си масирана атака срещу инфраструктурата за добив на газ от началото на войната", заяви "Нафтогаз", цитиран от БТА.
Русия е поразила обекти в Харковска и Полтавска област.
"Значителна част от нашите съоръжения са повредени. Някои от повредите са критични", заяви в социалната мрежа "Фейсбук" главният изпълнителен директор "Нафтогаз" Сергий Корецки, осъждайки "умишления терор" на Москва срещу цивилни инфраструктурни обекти.
Тези атаки "нямат никаква военна логика" и "имат за цел единствено да саботират отоплителния сезон и да ни лишат от възможността да отопляваме домовете на украинците през зимата", добави той.
Руската армия от своя страна съобщи, че е нанесла "масирани удари с високопрецизни оръжия" срещу военно-промишлени предприятия в Украйна и "газова и енергийна инфраструктура, поддържаща тяхното функциониране".
Няколко украински области останаха без ток
"В резултат на вражеските удари с дронове и ракети потребителите в няколко области останаха тази сутрин без електричество. Ситуацията е най-тежка в Сумска и Черниговска област, където щетите по енергийната инфраструктура са най-големи. В момента тече работа по възстановяването на мрежата", съобщи енергийният оператор Укренерго, цитиран от Укринформ.
Към момента в Черниговска област има въведен временен режим на тока.
Тази сутрин потреблението на електричество в Украйна съвпада с нивата от предходния ден. Това се дължи на облачното време и валежите в някои области, което намалява продуктивността на соларните панели и води до по-висока зависимост от общата енергийна мрежа.
През нощта на сряда срещу четвъртък руски удари поразиха енергийни инфраструктура в Слявуч и причиниха спирания на тока в близките населени места, части от Черниговска област, както и пълно прекратяване на работата на Чернобилската атомна централа. Вчера районите Конотоп и Шотска в Сумска област останаха без електричество заради руските атаки.
Украински дронове атакуваха химическия завод "Азот" в Пермски край
Киев извърши един от далечните въздушни удари в Русия тази нощ. Украински дронове атакуваха химическия завод "Азот" в Березники, Пермски край, който е на повече от 1500 км от украинската граница.
"Производството на "Азот" прекъсна за кратко, но заводът вече работи нормално. Няма заплахи за околната среда и безопасността на жителите не е застрашена", написа в Telegram в петък, губернаторът на областта Дмитрий Махонин.
Заводът "Азот" е най-големият производител на азотни торове в Русия и единственият доставчик в страната на няколко химически вещества, включително висши алифатни амини, натриев нитрат и кристален натриев нитрит. Той произвежда амоняк, урея и амониев нитрат, които имат двойно приложение в селското стопанство и в производството на взривни вещества.
В резултата на украинската въздушна атака двуетажна жилищна сграда пострада в град Березники, съобщи още в своя канал в Телеграм губернаторът Дмитрий Махонин, цитиран от ТАСС. Това е първият случай на повреда на гражданската инфраструктура в резултат на нападение с безпилотни летателни средства в региона. "Според уточнената информация, през нощта е била извършена атака с вражески дрон. Пострадала е жилищна сграда с два апартамента. За щастие, няма жертви", съобщи Махонин.