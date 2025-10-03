Няколко области останаха без ток, някои от повредите са критични, обявиха от "Нефтогаз". Украински дронове атакуваха руския завод "Азот"

5257 Снимка: АР/БТА

През изминалата нощ Русия предприе най-мащабната си атака срещу газови производствени обекти в Украйна от началото на войната, като изстреля 35 ракети и 60 дрона, съобщи украинският държавен оператор "Нафтогаз", цитиран от Франс прес.

"Врагът извърши най-значителната си масирана атака срещу инфраструктурата за добив на газ от началото на войната", заяви "Нафтогаз", цитиран от БТА.

Русия е поразила обекти в Харковска и Полтавска област.

"Значителна част от нашите съоръжения са повредени. Някои от повредите са критични", заяви в социалната мрежа "Фейсбук" главният изпълнителен директор "Нафтогаз" Сергий Корецки, осъждайки "умишления терор" на Москва срещу цивилни инфраструктурни обекти.

Тези атаки "нямат никаква военна логика" и "имат за цел единствено да саботират отоплителния сезон и да ни лишат от възможността да отопляваме домовете на украинците през зимата", добави той.

Руската армия от своя страна съобщи, че е нанесла "масирани удари с високопрецизни оръжия" срещу военно-промишлени предприятия в Украйна и "газова и енергийна инфраструктура, поддържаща тяхното функциониране".

Няколко украински области останаха без ток

"В резултат на вражеските удари с дронове и ракети потребителите в няколко области останаха тази сутрин без електричество. Ситуацията е най-тежка в Сумска и Черниговска област, където щетите по енергийната инфраструктура са най-големи. В момента тече работа по възстановяването на мрежата", съобщи енергийният оператор Укренерго, цитиран от Укринформ.

Към момента в Черниговска област има въведен временен режим на тока.

Тази сутрин потреблението на електричество в Украйна съвпада с нивата от предходния ден. Това се дължи на облачното време и валежите в някои области, което намалява продуктивността на соларните панели и води до по-висока зависимост от общата енергийна мрежа.

През нощта на сряда срещу четвъртък руски удари поразиха енергийни инфраструктура в Слявуч и причиниха спирания на тока в близките населени места, части от Черниговска област, както и пълно прекратяване на работата на Чернобилската атомна централа. Вчера районите Конотоп и Шотска в Сумска област останаха без електричество заради руските атаки.

Украински дронове атакуваха химическия завод "Азот" в Пермски край

Киев извърши един от далечните въздушни удари в Русия тази нощ. Украински дронове атакуваха химическия завод "Азот" в Березники, Пермски край, който е на повече от 1500 км от украинската граница.

"Производството на "Азот" прекъсна за кратко, но заводът вече работи нормално. Няма заплахи за околната среда и безопасността на жителите не е застрашена", написа в Telegram в петък, губернаторът на областта Дмитрий Махонин.

Заводът "Азот" е най-големият производител на азотни торове в Русия и единственият доставчик в страната на няколко химически вещества, включително висши алифатни амини, натриев нитрат и кристален натриев нитрит. Той произвежда амоняк, урея и амониев нитрат, които имат двойно приложение в селското стопанство и в производството на взривни вещества.

В резултата на украинската въздушна атака двуетажна жилищна сграда пострада в град Березники, съобщи още в своя канал в Телеграм губернаторът Дмитрий Махонин, цитиран от ТАСС. Това е първият случай на повреда на гражданската инфраструктура в резултат на нападение с безпилотни летателни средства в региона. "Според уточнената информация, през нощта е била извършена атака с вражески дрон. Пострадала е жилищна сграда с два апартамента. За щастие, няма жертви", съобщи Махонин.

