Петима души бяха ранени при руски удари срещу железопътна инфраструктура в Полтавска област в централната част на Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални представители.

Един човек пострада в Миргородски район, където бе предизвикан и пожар, съобщи в "Телеграм" ръководителят на Полтавската областна военна администрация Володимир Кохут.

Украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця" съобщи, че атаката временно е прекъснала електрозахранването на няколко гари и е довела до закъснения от до три часа за пътническите влакове.

През последните медици руските сили нанесоха редица удари срещу украинската железопътна инфраструктура, включително нападения срещу транспортни възли в Харковска и Донецка област, както и причиниха спирания на движението в Кировоградска област.

Късно снощи атака с безпилотни летателни апарати срещу Полтавска област нанесе щети на бензиностанция, като предизвика пожар и рани четирима души, според данни на службите за спешна помощ.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че са свалили 48 от 75 дрона, изстреляни от Русия, и съобщиха за 26 удара на шест различни локации.

По-рано днес ръководителя на военната администрация на Херсонска област Олександър Прокудин съобщи в публикация в "Телеграм", че вчера при руски удари срещу Херсонска област са били ранени седем души. Три многоетажни сгради, 35 частни къщи, частен гараж и автомобили са били повредени. Седем души са ранени в резултат на руската агресия, в това число и дете, подчерта Прокудин, цитиран от Укринформ.

Преди това Укринформ съобщи, че вчера сутрин руските сили са нанесли удар с управляема бомба срещу село Ингулец в Херсонска област, при което са пострадали трима възрастни жители и едно дете.

Един човек беше убит при украинска атака с дрон срещу Белгородка област, съобщи губернаторът ѝ

Един човек беше убит, а друг - ранен, след като украински дрон порази автомобил в граничната руска Белогородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков рано тази сутрин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Гладков написа в приложението "Телеграм", че дронът е убил мъж в автомобила му в град Шебекино, разположен на границата. При въздушния удар тежко е ранен братът на убития, който е откаран в местна болница.

Междувременно снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия няма сила да предприеме нови големи офанзиви, като отбеляза тежките загуби на жива сила след над три и половина години война.

"Смятам, че към момента, те нямат сила за мащабни офанзиви", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" и добави, че Москва страда от значителни загуби, които не й позволяват да продължи с нови мащабни действия.

Украинският президент посочи, че тази година Русия е подготвяла операции по четири направления - Суми, Новопавливка, Покровск и Запорожия.

"Операцията в Суми вече се провали - Русия претърпя тежки загуби, особено на човешка сила и прехвърли сили на други фронтове", написа той.

В началото на август началникът на Генералния щаб на украинската армия Олександър Сирски описа ситуацията в Източна Донецка област по фронтовата линия близо до Покровск, Добропилия, и по границата с Днепропетровска област отчасти като критична.

От друга страна началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов вчера посети руските сили на позициите им в Украйна. Той заяви, че силите на Москва напредват по всички фронтове, а най-тежките сражения се водят в района на Покровск.

Герасимов отбеляза също, че руските сили отбелязват напредък в опита си да превземат Купянск - до голяма степен разрушен град в украинската североизточна Харковска област, както и в Ямпил - далече на изток.

Твърденията и на двете страни не могат да бъдат проверени по независим път, отбелязва агенцията.

