Извънредна ситуация възникна в АЕЦ "Чернобил" в резултат на руска атака срещу енергийна инфраструктура в град Славутич, Киевска област, и централата в момента е без ток, предаде Укринформ. Това е съобщило Министерството на енергетиката във Фейсбук.

Русия - Украйна

"В резултат на прекъсвания в електроснабдяването новата безопасна защитна конструкция, която е ключово съоръжение, изолиращо разрушения Четвърти енергоблок на АЕЦ "Чернобил" и предотвратяващо изпускането на радиоактивни материали в околната среда, остана без електричество", се казва в изявлението.

В момента специалисти работят за възстановяване на подаването на ток.

По-рано украинското Министерство на енергетиката съобщи, че Русия е атакувала енергийна инфраструктура в Киевска област.

"В резултат на удара с безпилотни летателни апарати жителите на Киевска и Черниговска област остават без електроенергия. Ремонтни екипи продължават да работят на мястото на повредата", се казва в съобщението на Министерството.

Руската атака, която остави АЕЦ "Чернобил" без електричество, е целенасочена, заяви украинският президент Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество АЕЦ "Чернобил", е целенасочена, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нападението е осъществено с 20 дрона", поясни украинският държавен глава в публикация в приложението "Телеграм".

"Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви същевременно Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.

По думите му "Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор".

Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано днес заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори".

