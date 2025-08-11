Японските власти призоваха днес няколко милиона души да се евакуират от домовете си заради наводнения и свлачища, настъпили след проливни дъждове в югозападната част на страната. Няколко души са обявени за изчезнали, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Снимка: AP/БТА

На кадри, излъчени по японската телевизия, се виждат къщи, магазини и автомобили, залети от вода с височина около метър, в няколко района в префектура Кумамото. До 6 ч. тази сутрин (полунощ българско време) над 37 сантиметра дъжд - рекорд за региона, са паднали над град Тамана, който е най-засегнат от дъждовете, по данни на японската метеорологична агенция.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

"Ситуацията представлява смъртоносна опасност и безопасността трябва да бъде осигурена незабавно", предупредиха метеоролозите, добавяйки, че "е необходима максимална бдителност".

Снимка: AP/БТА

Общо предупреждения и призиви за евакуация са били отправени към над три милиона жители на региони в югозападната част на Япония, според Агенцията за управление на пожари и бедствия. Около 384 000 души, предимно живеещи в Кумамото, са обект на най-високата степен на тревога, според същия източник.

Снимка: AP/БТА

Мъж от Коса, в Кумамото, е обявен за изчезнал днес след свлачище, което е затрупало дома му, съобщи местен представител. В Мисато, друг град в префектурата, спасители се опитват да помогнат на възрастен мъж, заклещен в дома си, който също е засегнат от свлачище, според представител на местните власти.

Жертви, изчезнали хора, наводнения и свлачища след мощни бури в Азия (видео)
Виж още Жертви, изчезнали хора, наводнения и свлачища след мощни бури в Азия (видео)

Двама души от големия град Фукуока са били отнесени вчера от река и все още са в неизвестност, съобщи японската обществена телевизия Ен Ейч Кей.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
7567
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3468
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
8565
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT IT
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT
1331
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10330
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
2086
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
13583
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
632
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
768
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
773