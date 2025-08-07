Голямо дърво падна върху паркиран автомобил в столичния жк "Красна поляна", съобщи БТА.

Инцидентът е станал на улица "Одоровци" и движението е блокирано. Няма информация за пострадали.

Снимка: БТА

На място има служители на МВР, които извършват оглед.

Снимка: БТА

Огромно дърво падна на столичната улица "Иван Асен II" (снимки)
Виж още Огромно дърво падна на столичната улица "Иван Асен II" (снимки)

Само преди два дни дърво рухна върху движещ се таксиметров автомобил с двама клиенти в Благоевград по време на силна гръмотевична буря. Двамата младежи са транспортирани с линейка в Спешния център. Единият е с рани по тялото, а другият с болки в главата. Водачът на таксито не е пострадал.

