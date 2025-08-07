Дърво падна върху паркиран автомобил в столичен квартал и блокира движението
На мястото на инцидента се извършва оглед
Голямо дърво падна върху паркиран автомобил в столичния жк "Красна поляна", съобщи БТА.
Инцидентът е станал на улица "Одоровци" и движението е блокирано. Няма информация за пострадали.
На място има служители на МВР, които извършват оглед.
Само преди два дни дърво рухна върху движещ се таксиметров автомобил с двама клиенти в Благоевград по време на силна гръмотевична буря. Двамата младежи са транспортирани с линейка в Спешния център. Единият е с рани по тялото, а другият с болки в главата. Водачът на таксито не е пострадал.