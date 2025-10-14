1831 Снимка: AP/БТА

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската групировка след сключването на примирие във войната в Газа и призова строг международен мониторинг.

В следващите седмици и месеци ще има терористични атаки и дестабилизация, заяви Макрон вчера преди заминаването си от египетския курорт Шарм ел Шейх на Червено море, където участва в церемонията по подписването на споразумението между "Хамас" и Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки", отговори Макрон на въпроса на журналист дали се опасява, че "Хамас" ще запълни властовия вакуум в ивицата Газа.

"Не можеш да разформироваш терористична групировка, наброяваща хиляди бойци, с всички тези тунели и оръжия за една нощ", добави той.

Макрон призова за строг международен мониторинг на ситуацията в Газа.

Британският премиер Киър Стармър приветства вчерашния "исторически ден" и заяви, че Великобритания може да играе ключова роля в наблюдението на спазването на примирието, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Стармър беше в Шарм ел Шейх, за да присъства на подписването на споразумението от американския президент и посредниците от Египет, Катар и Турция, след като всички 20 останали живи израелски заложници бяха освободени от "Хамас". Представители на Израел и "Хамас" не участваха в срещата на върха.

"Това, което ще се случи по-нататък, е наистина важно и затова през целия ден обсъждах с лидерите каква роля можем да играем", каза Стармър.

"И ние, по-специално Обединеното кралство, мисля, че можем да играем роля в наблюдението на спазването на примирието, но и в разформироването на структурите на "Хамас" и предаването на оръжията им, като се възползваме от опита си в Северна Ирландия", посочи британския премиер.

"Така че днес въпросът вече се прехвърля към това как да приложим споразумението и как да се уверим, че то ще бъде изпълнено. Много е важно да съсредоточим вниманието си върху това. Не трябва да допускаме никакви грешки сега", каза Стармър.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че разчита палестинската ислямистка групировка "Хамас" да не играе никаква роля в ивицата Газа в бъдеще, предаде ДПА.

"Хамас" трябва да бъде разоръжена и да няма повече политическо влияние, каза снощи министърът в ефира на германската обществена телевизия A Ер Де. "И палестинците ще имат задачата да се откажат от тази организация", посочи Вадефул.

Той отбеляза, че "Хамас" означава "чист терор". Министърът добави обаче, че "Хамас" е и идеология. Хората биват подтиквани към радикализъм, когато нямат перспективи за бъдещето, каза той. "Ето защо сега трябва да отворим пътища за палестинците да живеят там, за да имат шанс един ден да имат своя собствена държава".

По думите му, предпоставка за това е палестинците да се еманципират от войнствената групировка и да намерят нова форма на сътрудничество.

Вадефул каза, че е налице исторически момент, който означава много повече от примирие. За първи път, по думите му, всички в региона са ангажирани с целта да постигнат мирно съжителство.

Арабските държави са оттеглили подкрепата си за "Хамас" и са предложили перспектива за разбирателство с Израел.

Сега, по думите на министъра, "за първи път има ситуация, в която Израел и неговите съседи искат едно и също нещо, а именно да живеят заедно в мир, сигурност и помирение".

"Американският президент Доналд Тръмп даде решаващ принос за споразумението относно ивицата Газа. И Германия го призовава сега да продължи усилията си за започване на преговори между Русия и Украйна", заяви още Вадефул по време на среща с българския си колега Георг Георгиев в София.

Германското правителство има "големи очаквания към американската администрация, тъй като президентът Тръмп показа, че е заинтересован от сключването на мирни споразумения в различни части на света", заяви германският външен министър.

Германия е готова да подкрепи Тръмп в такава мирна инициатива, добави Вадефул. "Струва си да се положат всички усилия, за да се направи нов опит в Украйна сега, преди да избухне по-мащабна война там", добави министърът.

Той заяви, че не се е кандидатирал за роля в комитета за Газа, който ще бъде председателстван от Тръмп, и че "други трябва да решат" дали бившият премиер Тони Блеър трябва да участва.

Блеър беше сред онези, които се наредиха на опашка, за да стиснат ръката на американския лидер в Египет, и изглеждаше, че има подкрепата на Палестинската автономия, след като се срещна с нейния вицепрезидент в неделя.

В интервю за "Скай нюз" Стармър отказа да коментира дали Тони Блеър ще участва в бъдещото управление на Газа. Мирният план на Белия дом предвижда бившият британски премиер Тони Блеър да оглави временна администрация или да участва в нея, но това не се приема от някои среди, особено сред палестинците, които смятат, че това не е роля за чужденец.

Киър Стармър заяви пред "Скай нюз", че доколкото знае съставът на така наречения "мирен съвет" все още се обсъжда, но посочи, че от своя страна е много по-заинтересован от практическите стъпки.

По въпроса за участието на Тони Блеър, британският премиер отговори: "Това трябва да решат други. Тони Блеър беше велик лидер на нашата страна и би дал огромен принос. Но аз не съм фокусиран върху това кои конкретни хора седят в някой конкретен орган. Фокусиран съм върху това какво трябва да направим утре, за да се уверим, че планът работи".

Политически наблюдатели казват, че докато приносът на Тони Блеър в мирното споразумение от Разпети петък в Северна Ирландия не подлежи на съмнение, то по-късно неговите усилия в Близкия изток нямаха необходимия успех.

