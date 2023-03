Двама българи са сред ранените при сблъсъка на два влака в Гърция, съобщиха от българското Министерство на външните работи. Те са настанени в болницата в Солун.

От дипломатическото ни представителство съобщават, че са в постоянен контакт с местните служби и оказват съдействие на пострадалите българи.

Гръцките власти пък съобщиха, че расте броят на жертвите. Те вече са 36, а ранените са над 85.

Катастрофата стана около полунощ на жп линията Атина-Солун в района на град Темпе. Пътнически влак, превозващ стотици хора, включително много студенти, прибиращи се от ваканция, се удря с висока скорост в идващия насреща товарен влак. При сблъсъка няколко вагона дерайлираха, а най-малко три избухнаха в пламъци.

Спасителните екипи осветиха мястото с прожектори преди разсъмване, докато търсеха оцелели сред изкривените, димящи останки, пише гръцкият Еkathimerini. Спасителите работиха в гъст дим, изваждайки парчета усукан метал в търсене на заклещени хора. Други, с фенери, претърсиха полето наоколо и провериха под останките. Смята се, че няколко от жертвите са открити във вагон-ресторанта близо до предната част на пътническия влак.

След изгрев слънце екипите започнаха работа с тежки машини, които да разместят големите и тежки части от влаковете.

"Процесът на евакуация продължава и се извършва при много трудни условия поради сериозността на сблъсъка между двата влака", каза Василис Вартакойанис, говорител на гръцката противопожарна служба.

Update: Just in - The death toll from the train collisions near Tempi, Greece has risen to at least 36 people and 85 people injured, whom 11 of them still in critical condition. pic.twitter.com/naq5KojSpp