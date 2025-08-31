1832 Снимка: AP/БТА

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Дзинпин са обсъдили неотдавнашните контакти между Русия и САЩ. Това съобщават ТАСС и Ройтерс, като цитират изявление на съветника на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков.

Срещата се е състояла преди официалната вечеря, организирана от Си Дзинпин. На нея ще присъства по-голяма група от световни лидери на държави от Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС).

Юрий Ушаков не е съобщил повече подробности за разговора между двамата лидери. По-рано този месец Путин се срещна в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Двудневната среща на върха на ШОС се провежда в северния китайски град Тянцзин, припомня БТА.

По-рано днес индийският премиер Нарендра Моди заяви, че Делхи е решен да подобри отношенията с Китай по време на ключова среща с президента Си Дзинпин, като двамата лидери обсъдиха необходимостта от разширяване на търговските и инвестиционните връзки на фона на американските мита.

Моди е в Китай за първи път от седем години, за да присъства на двудневна среща на ШОС заедно с руския президент Владимир Путин и други лидери от Централна, Южна и Югоизточна Азия и Близкия изток, която се приема като знак на солидарност на Глобалния юг.

Срещата се провежда дни след като Вашингтон наложи 50% мита върху индийски стоки в отговор на покупката на руски петрол от Делхи, ход, който според анализатори е подтикнал Моди и Си да се обединят срещу западния натиск.

Моди също така подчерта, че Индия и Китай се стремят към стратегическа автономия и че връзките им не трябва да се разглеждат през призмата на трета страна.

Индийският премиер допълни, че е създадена атмосфера на"мир и стабилност" по спорната граница в Хималаите, където след смъртоносни сблъсъци между войските на двете страни през 2020 г. се наблюдаваше продължително военно противопоставяне, което замрази повечето области на сътрудничество между стратегическите съперници, разполагащи с ядрено оръжие.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и китайският лидер Си Цзинпин проведоха среща в навечерието на форума на Шанхайската организация за сътрудничество в Тянцзин.

Двамата акцентираха върху разширяването на търговията и инвестициите, особено в областта на цифровите технологии, енергетиката, здравеопазването и туризма. Ердоган подчерта нуждата от балансирана търговия и призова китайски компании да инвестират в Турция. Той също потвърди подкрепата си за принципа "Единен Китай" и предложи синхронизиране на инициативата "Среден коридор" с проекта "Един пояс, един път".

Си Цзинпин от своя страна призова за по-тясно сътрудничество в борбата с тероризма и открои нови възможности в 5G, енергетиката и биомедицината.

Двамата лидери обсъдиха и ключови международни теми - войната в Газа, конфликта в Украйна и развитието на Сирия.

Си Цзинпин се срещна днес и с беларуския президент Александър Лукашенко. Двамата лидери отделиха специално внимание на въпросите на двустранното сътрудничество.

Лукашенко отбеляза, че по много въпроси Беларус се учи от Китай, и че между двете страни няма никакви проблеми или разногласия. "Ако трябва да се съгласува даден въпрос, да се вземе съвместно решение, да се подкрепим един друг, е достатъчен един телефонен разговор", каза още Лукашенко, цитиран от БТА.

