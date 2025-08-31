Руският президент Владимир Путин пристигна днес в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Франс прес, като се позова на руски новинарски агенции.

Русия на Путин

Срещата на лидерите от ШОС започва днес, отбелязва ДПА. Днес започва и четиридневното посещение в Китай на Владимир Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Китайският президент ще посрещне Путин и Моди в грандиозна проява на солидарност
Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления.

Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет. Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.

Си Цзинпин вече се срещна днес с беларуския президент Александър Лукашенко. Двамата лидери отделиха специално внимание на въпросите на двустранното сътрудничество.

Лукашенко отбеляза, че по много въпроси Беларус се учи от Китай, и че между двете страни няма никакви проблеми или разногласия. "Ако трябва да се съгласува даден въпрос, да се вземе съвместно решение, да се подкрепим един друг, е достатъчен един телефонен разговор", каза още Лукашенко, цитиран от БТА.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

