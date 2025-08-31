Китай и Русия искат с военните паради да отблъснат претенциите на Запада за победа във Втората световна война, пише "Ню Йорк Таймс"

"Светът се движи към трансформация. Китай и Индия са двете най-цивилизовани страни. Ние сме двете най-гъсто населени страни в света и част от Глобалния Юг... Жизненоважно е да бъдем приятели, добри съседи, а Драконът и Слонът трябва да се обединят...", заяви китайският президент Си Цзинпин на срещата с индийския премиер Нарендра Моди.

"Ние също трябва да изпълним нашите исторически задължения за поддържане на многостранността, многополярния мир и по-голяма демокрация в международните институции и да работим заедно в името на мира и просперитета в Азия и по целия свят", добави китайският лидер.

Моди заяви, че Индия е ангажирана с развитието на своите връзки с Китай на базата на взаимно доверие, уважение и чувствителност. Според него благосъстоянието на 2,8 милиарда души е свързано с двустранното сътрудничество между Индия и Китай.

Моди обяви също така възобновяването на директните въздушни връзки с Китай. Той добави, че атмосфера на "мир и стабилност" е настъпила на границата с Китай в Хималаите, където през 2020 г. се състоя военно противопоставяне, което замрази повечето сфери на сътрудничество между Индия и Китай.

Си Цзинпин приема в Китай лидерите на Индия и Русия - след като "един от тях беше отблъснат от САЩ заради тарифите на Тръмп, а другият беше изваден от изолацията с прегръдките му", пише в. "Ню Йорк Таймс" за срещата на върха на ШОС, на която пристигнаха Путин и Моди.

По този начин Си "превърна отчуждението на Индия от Америка във възможност и потвърди дългосрочната си линия за съюз с Путин".

Срещата на върха, както и предстоящият военен парад в Пекин, "не са просто зрелище, а показват как Си се стреми да превърне историята, дипломацията и военната мощ в инструменти за преустройство на световния ред, който десетилетия наред е бил доминиран от САЩ", пише още изданието.

"Успехът на външнополитическата стратегия на Си е видим от поредицата лидери, които пристигат в Китай. Всъщност днес Си вероятно се чувства по-скоро обсаден от пристигащите на гости държавни глави, отколкото от САЩ и техните съюзници", казва Джонатан Цзин, сътрудник в Института "Брукингс".

В същия институт смятат, че Китай и Русия искат с военните паради да "отблъснат претенциите на Запада за победа" във Втората световна война. "Китай и Русия предлагат алтернативна история на победата на съюзниците", заявяват експертите.

Освен това "Си може да благодари на администрацията на Тръмп за ускоряването на отслабването на напрежението между Китай и Индия, най-големия му азиатски стратегически съперник". Изданието припомня, че Моди, който по време на администрацията на Байдън се сближи със САЩ, за да се противопостави на Пекин, за първи път от седем години посещава Китай (въпреки че няма да присъства на военния парад).

"Срещата на върха и парадът ще позволят на Путин и Си да потвърдят близките си отношения - партньорство, което Западът се опита, но до голяма степен не успя да разруши... Сближаването на Путин и Моди с Китай, както и участието на лидерите на десетки други развиващи се страни, включително Турция, Египет, Малайзия и Пакистан, контрастира с нарастващите противоречия в алианса на САЩ с европейските и азиатските страни", смята вестникът, като посочва Украйна като явен пример за противоречията в Запада.

