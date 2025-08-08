Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че не планира да се кандидатира за нов мандат, предаде ТАСС.

"Не, вече не планирам, вече не планирам", каза Лукашенко в интервю за американското сп. "Тайм", излъчено по телевизионния канал "Първи информационен".

Лукашенко печели президентските избори в Беларус с над 86%
Виж още Лукашенко печели президентските избори в Беларус с над 86%

Беларуският президент обаче отбеляза, че е по-млад от американския си колега Доналд Тръмп и също е в добра физическа форма.

"Ще се старая да бъда по-силен от Тръмп", каза Лукашенко. Той добави, че не е искал да се кандидатира за президент и на предишните избори, но е трябвало да остане на власт, за да разсее слуховете, че ще избяга, пише БТА.

"Честно казано, за втори път в живота си бях готов да приключа с предишните избори, знаейки, че хората определено ще ме подкрепят и така нататък. Но те казаха: "Не, не сме готови". И беше поставен въпросът, че съм предател, че искам да избягам. Трябваше да остана."

Лукашенко добави, че не вижда младия си син Николай в голямата политика и помоли да не го наричат негов наследник.

"Не, той не е наследник. Знаех, че ще ме попиташ за това", заяви той. "Не, не. Попитай го, можеш да го обидиш много с това", допълни той.

Според Лукашенко синът му Николай е "донякъде опозиционно" настроен, макар че подкрепя действията му, "разбира се, разбира се от всичко".

Освен това Лукашенко призова американците да "раздвижат" своя президент Доналд Тръмп, за да може той на свой ред подтикне украинския си колега Владимир Зеленски "поне към въздушно примирие".

"Нито аз, нито вие, нито [президентът на Русия Владимир] Путин, нито Тръмп, ние не сме вечни. Всичко ще се промени буквално в следващите две петгодишни, в следващите 10 години. Но нека решим проблема, изхождайки от днешните реалности. Ще се получи. Разбудете Тръмп. А той нека подтикне Зеленски поне към въздушно примирие", заяви беларуският президент.

Лукашенко определи своите отношения с китайския си колега Си Цзинпин като много стабилни и почти семейни.

"Нещо повече, знаете, че по-малкият ми син учи в Китай. С тях вече сме установили, знаете, семейни, може да се каже, отношения", подчерта той в интервюто си. "Имаме форма на общуване, когато моето семейство - аз и Коля - отиваме у дома му и обсъждаме някои въпроси. И той е бил в дома ми. Отдавна сме установили топли приятелски отношения с тях", увери беларуският президент.

ИЗБРАНО
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на пре...
9038
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
14283
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК Бизнес
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК
9359
Космическият телескоп на НАСА откри доказателство за нова гигантска планета IT
Космическият телескоп на НАСА откри доказателство за нова гигантска планета
1237
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър" Impressio
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър"
10537
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния URBN
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния
1819
Бурни ветрове затрудняват фериботните услуги в Гърция Trip
Бурни ветрове затрудняват фериботните услуги в Гърция
416
Само за 10 минути: Домашен сусамов тахан Вкусотии
Само за 10 минути: Домашен сусамов тахан
1977
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги? Zodiac
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги?
2782
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда Времето
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда
4517