Китай заяви, че не е разумно, нито реалистично, да се очаква от страната да започва преговори за ядрено разоръжаване със САЩ и Русия, предаде Ройтерс.

Китай

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун каза това, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил контрола върху ядрените оръжия с руския лидер Владимир Путин и иска Китай също да се включи.

Тръмп заплашва Китай с нови мита, ако не изнася в САЩ редкоземни магнити
Виж още Тръмп заплашва Китай с нови мита, ако не изнася в САЩ редкоземни магнити

"Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са на едно и също равнище и политиката по ядрените въпроси в двете страни е много различна", каза Го, цитиран от БТА.

Преди време Тръмп прогнозира, че Китай ще ги настигне по отношение на способността им да нанасят опустошителни ядрени удари "в рамките на пет или шест години", въпреки че САЩ и Русия разполагат с огромни запаси от оръжия от времето на Студената война.

Той заяви, че ако оръжията някога бъдат употребени, "това вероятно ще бъде краят" на всичко. Тръмп каза още, че ще се стреми да започне ядрени преговори с двете държави, след като "оправим всичко" в Близкия изток и Украйна.

"Една от първите срещи, които искам да проведа, е с президента Си (Цзинпин) на Китай, с президента (Владимир) Путин на Русия. И искам да кажа: "Нека намалим военния си бюджет наполовина". И ние можем да го направим. И мисля, че ще успеем", обясни американският държавен глава.

Говорителят на Китайското външно министерство засегна и друга тема, като заяви, че Китай се надява САЩ да работят по ангажимента на Тръмп към китайските студенти.

Го Цзякун призова САЩ да спрат "непредизвикания тормоз, разпити и депортации" на китайски студенти.

Тръмп каза вчера, че американските колежи ще изпаднат в трудна ситуация, ако в тях не учат китайски студенти, след като привържениците му го разкритикуваха заради изказване, че ще позволи на 600 000 китайски студенти да влязат в страната.

ИЗБРАНО
В името на рейтинга: Меган разказа за връзката си с Хари и какво й липсва от живота във Великобритания Лайф
В името на рейтинга: Меган разказа за връзката си с Хари и какво й липсва от живота във Великобритан...
4906
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
7064
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мрежа Бизнес
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мреж...
4774
Китай представя най-новите си оръжия след седмица IT
Китай представя най-новите си оръжия след седмица
4305
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея Impressio
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея
8026
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор URBN
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор
471
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света Trip
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света
3522
Три лесни десерта с праскови за начинаещи Вкусотии
Три лесни десерта с праскови за начинаещи
1611
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
654
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини Времето
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини
472