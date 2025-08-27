От Пекин заявиха, че ядрените им сили изобщо не са на едно и също ниво със САЩ, за да се налага

1068 Снимка: iStock by Getty Images

Китай заяви, че не е разумно, нито реалистично, да се очаква от страната да започва преговори за ядрено разоръжаване със САЩ и Русия, предаде Ройтерс.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун каза това, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил контрола върху ядрените оръжия с руския лидер Владимир Путин и иска Китай също да се включи.

"Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са на едно и също равнище и политиката по ядрените въпроси в двете страни е много различна", каза Го, цитиран от БТА.

Преди време Тръмп прогнозира, че Китай ще ги настигне по отношение на способността им да нанасят опустошителни ядрени удари "в рамките на пет или шест години", въпреки че САЩ и Русия разполагат с огромни запаси от оръжия от времето на Студената война.

Той заяви, че ако оръжията някога бъдат употребени, "това вероятно ще бъде краят" на всичко. Тръмп каза още, че ще се стреми да започне ядрени преговори с двете държави, след като "оправим всичко" в Близкия изток и Украйна.

"Една от първите срещи, които искам да проведа, е с президента Си (Цзинпин) на Китай, с президента (Владимир) Путин на Русия. И искам да кажа: "Нека намалим военния си бюджет наполовина". И ние можем да го направим. И мисля, че ще успеем", обясни американският държавен глава.

Говорителят на Китайското външно министерство засегна и друга тема, като заяви, че Китай се надява САЩ да работят по ангажимента на Тръмп към китайските студенти.

Го Цзякун призова САЩ да спрат "непредизвикания тормоз, разпити и депортации" на китайски студенти.

Тръмп каза вчера, че американските колежи ще изпаднат в трудна ситуация, ако в тях не учат китайски студенти, след като привържениците му го разкритикуваха заради изказване, че ще позволи на 600 000 китайски студенти да влязат в страната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.