Русия ще въведе в експлоатация първата в света ядрена енергийна система със затворен цикъл в Томска област през 2030 г., заяви президентът

3298 Снимка: Maxim Shemetov чрез AP/БТА

Русия ще пусне в експлоатация първата в света ядрена енергийна система със затворен цикъл в Томска област през 2030 г. Това заяви президентът Владимир Путин на Глобалния атомен форум в Москва.

"До 2030 г. ние в Русия, в Томска област, планираме да стартираме първата в света ядрена енергийна система със затворен горивен цикъл", каза той, цитиран от ТАСС.

За енергийната система със затворен цикъл, която се разработва в Томск, се говори от десетилетие. Тя е наричана вечен двигател и реактор, който няма да консумира гориво.

Русия скоро ще започне масово производство на малки атомни електроцентрали, обяви още Путин.

"Разработваме проекти за малки атомни електроцентрали - както наземни, така и плаващи. Ръководителят на "Росатом" току-що ни каза за това. Ще започнем масово производство много скоро", каза руският президент.

"Най-важният въпрос е осигуряването на ресурси за атомните електроцентрали за десетилетия напред. За да се използва ядрената енергия за мир в дългосрочен план, са необходими принципно нови, по-ефективни технологии. И Русия вече работи по разработването на такива решения", анонсира още Путин.

Той изтъкна, че Русия е единствената страна в света с експертиза в цялата технологична верига на ядрената енергетика, а атомните електроцентрали, проектирани в Русия, са най-търсени поради тяхната безопасност и устойчивост на външни влияния.

"Все повече държави и големи компании разглеждат ядрената енергия като жизненоважен енергиен ресурс за дългосрочно, ускорено развитие. Обществените нагласи към ядрената енергия като екологично чиста технология, която отваря огромни възможности, също непрекъснато се променят. Очевидно е, че има фундаментални причини за тази промяна на парадигмата. И това не са само надеждни решения, които стоят в основата на създаването на авангардни ядрени енергийни блокове. Важно е и нещо друго. Заражда се фундаментално нова технологична парадигма", заяви Путин.

Регулирането в ядрения сектор трябва да бъде такова, че да поддържа баланс между развитието на мирната ядрена енергетика и укрепването на режима за неразпространение, посочи руският президент.

Във форума участват изпълнителният директор на "Росатом" Алексей Лихачов, президентът на Беларус Александър Лукашенко, изпълняващият длъжността президент на Мианмар Мин Аунг Хлайн, премиерът на Армения Никол Пашинян, премиерът на Етиопия Абий Ахмед, директорът на МААЕ Рафаел Гроси, както и представители на Иран, Узбекистан, Египет, Нигер и няколко специализирани организации.

