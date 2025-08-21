Ядреният щит на Русия трябва да бъде укрепен през следващите години поради "колосалните заплахи", пред които е изправена, заяви днес генералният директор на държавната корпорация за атомна енергия "Росатом" Алексей Лихачов, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия - най-голямата ядрена сила в света - и САЩ модернизират ядрените си арсенали, включително системите за откриване и прехващане на приближаващи се ракети с ядрени бойни глави. В същото време Китай развива ядрения си потенциал и той далеч надхвърля този на Великобритания и Франция.

"Сега, в настоящата геополитическа ситуация, е време на колосални заплахи за съществуването на нашата страна. Ето защо ядреният щит, който е и меч, е гаранция за нашия суверенитет", каза Лихачов, цитиран от РИА Новости.

"Днес сме наясно, че ядреният щит трябва да бъде усъвършенстван през следващите години", каза още той.

През май американският президент Доналд Тръмп разкри планове за изграждане на противоракетен щит, което би струвало най-малко 175 милиарда долара. Идеята за проекта "Златен купол" идва от израелския наземен противоракетен щит "Железен купол".

Американският щит ще има за цел да прехваща редица ракети - включително балистични, хиперзвукови и крилати - и цели да парира заплахи от страна на Русия и Китай. Военните експерти обаче са единодушни, че няма "купол", който да може да прехване всички ракети, особено дадено количеството, което Москва или Вашингтон биха могли да изстрелят.

Русия разполага с около 4300 складирани и разположени ядрени бойни глави, а САЩ - с около 3700, което представлява общо около 87% от общия световен капацитет, според проучване на Федерацията на американските учени.

Китай е третата по големина ядрена сила в света с около 600 бойни глави, следван от Франция с 290, Великобритания с 225, Индия с 180, Пакистан с 170, Израел с 90 и Северна Корея с 50, според проучването.

