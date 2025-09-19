Руският президент коментира идеята за квоти за ветерани от Северния военен окръг в държавните органи

801 Снимка: АР/БТА

Повече от 700 000 руски войници се бият момента в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин на среща с лидерите на парламентарните групи в Москва, цитиран от ТАСС.

"Виждате ли, има над 700 000 души по линията на съприкосновение" каза Путин, коментирайки на срещата идеята за квоти за ветерани от Северния военен окръг в държавните органи. Президентът отбеляза, че не всички войници се възприемат като държавни служители. "Сред тези хора трябва да подберем онези, които имат желание и склонност към такъв вид работа", като държавната служба, допълни той.

ДПА посочва, че не може да провери по независим начин дали цитираната от Путин брой съответства на реалността.

Според направена наскоро от военни експерти оценка общата численост на руските въоръжени сили, включително тези извън Украйна, е малко под 1,3 милиона души. Силите на Киев се изчисляват на около 900 000 активни войници, отбелязва агенцията.

Русия е във война с Украйна вече над три години и половина и е окупирала около една пета от страната. Нито една от страните не е предоставила точни подробности за загубите си до момента, подчертава ДПА.

Украйна вчера си върна 1000 тела, които според руската страна принадлежат на загинали украински военнослужещи, предаде Укринформ, като цитира изявление, публикувано в Телеграм от Координационния щаб за третиране на военнопленниците.

В следващите дни следователите от правоохранителните органи, заедно с експерти криминалисти от украинското Вътрешно министерство, ще извършат всички необходими експертизи и ще идентифицират репатрираните останки.

Операцията по репатрирането стана възможна благодарение на съвместните усилия на служители от Координационния щаб за третирането на военнопленниците, Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна, Въоръжените сили на Украйна, Министерството на вътрешните работи, Службата на комисаря по правата на човека към Върховната Рада, Секретариата на комисаря по изчезналите лица при специални обстоятелства, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и други агенции в сектора за сигурност и отбрана на Украйна. Координационният щаб изрази благодарност на Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ. Специални благодарности бяха отправени към персонала на Въоръжените сили на Украйна, който транспортира репатрираните загинали герои до определени държавни съоръжения, организира предаването им на правоприлагащите органи в системата на МВР.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Лондон на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър вчера, че руският му колега Владимир Путин го е "подвел", докато се бори да посредничи за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде CNN. Киър Стармър от своя страна подчерта, че продължаващите атаки на Русия срещу Украйна показват, че президентът Владимир Путин не е заинтересован от мир.

