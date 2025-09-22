Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да удължи с една година последния договор за контрол над въоръженията между Вашингтон и Москва, който ограничава броя на ядрените оръжия, с които разполага всяка от страните, ако американският президент Доналд Тръмп направи същото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Новият договор за съкращаване на стратегическите оръжия, или Нов СТАРТ, който ограничава броя на стратегическите ядрени бойни глави, които САЩ и Русия могат да разположат, както и разполагането на ракети и бомбардировачи, базирани на сушата и подводници, за да ги доставят, трябва да изтече на 5 февруари 2026 г.

В изказване по време на среща с членове на Съвета за сигурност на Русия Путин заяви, че прекратяването на договора ще има негативни последствия за глобалната стабилност, предаде Асошиейтед прес.

Путин заяви на заседание на Съвета за сигурност на Русия, че е готов да го удължи с една година в интерес на глобалното неразпространение и за да спомогне за стимулиране на диалога с Вашингтон относно наследника на договора.

Путин също така посочи, че Русия е способна да отговори на всякакви заплахи, и то не с думи, а чрез военно-технически мерки, предаде ТАСС.

"Подчертавам, и в това никой не трябва да се съмнява, че Русия е в състояние да отговори на всякакви съществуващи и нововъзникващи заплахи. Да отговори не с думи, а чрез прилагане на военно-технически мерки", подчерта руският президент.

Новият договор СТАРТ, подписан от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев, ограничава всяка страна до не повече от 1550 разположени ядрени бойни глави и 700 разположени ракети и бомбардировачи. Наближаващото му изтичане и липсата на диалог за сключване на ново споразумение тревожат привържениците на контрола над въоръженията, отбелязва АП.

Споразумението предвижда мащабни инспекции на място за проверка на спазването, но те са в застой от 2020 г.

През февруари 2023 г. Путин суспендира участието на Москва в договора, като заяви, че Русия не може да позволи на САЩ да инспектира ядрените й обекти в момент, в който Вашингтон и съюзниците му от НАТО открито са обявили за своя цел поражението на Москва в Украйна. Москва обаче подчерта, че не се оттегля напълно от пакта и ще продължи да спазва ограниченията за ядрените оръжия, определени в договора.

