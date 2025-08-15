6269 Снимка: БТА/АР

Започнаха преговорите между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Първоначално обявеното общуване тет-а-тет започна и приключи в лимузината на президента на САЩ, където двамата се качиха още на пистата, след като слязоха от самолетите си.

Сега срещата между Путин и Тръмп продължава във формат "три на три". Путин е придружен от Юрий Ушаков и Сергей Лавров, а с Тръмп са Марко Рубио и Стив Уиткоф.

След това Путин и Тръмп ще дадат съвместна пресконференция за медиите, "на която ще обобщят резултатите от проведените преговори".

По време на церемонията с фотографирането журналистите се надпреварваха да задават въпроси на президентите — и преди всичко към руския, който за първи път от 10 години насам пристигна в САЩ.

Според Ушаков, централна тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но лидерите ще обсъдят и други теми, "ще бъдат засегнати и по-широки задачи за осигуряване на мир и сигурност, както и актуални и най-остри международни и регионални въпроси", предаде ТАСС.

Снимка: Getty Images

Двамата президенти не отговориха на въпросите на журналистите преди началото на преговорите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.