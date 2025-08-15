Започнаха преговорите между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Първоначално обявеното общуване тет-а-тет започна и приключи в лимузината на президента на САЩ, където двамата се качиха още на пистата, след като слязоха от самолетите си.

Тръмп

Сега срещата между Путин и Тръмп продължава във формат "три на три". Путин е придружен от Юрий Ушаков и Сергей Лавров, а с Тръмп са Марко Рубио и Стив Уиткоф.

След това Путин и Тръмп ще дадат съвместна пресконференция за медиите, "на която ще обобщят резултатите от проведените преговори".

По време на церемонията с фотографирането журналистите се надпреварваха да задават въпроси на президентите — и преди всичко към руския, който за първи път от 10 години насам пристигна в САЩ.

Путин и Тръмп си стиснаха ръцете на пистата в Аляска и се качиха в една лимузина (снимки/видео)
Виж още Путин и Тръмп си стиснаха ръцете на пистата в Аляска и се качиха в една лимузина (снимки/видео)

Според Ушаков, централна тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но лидерите ще обсъдят и други теми, "ще бъдат засегнати и по-широки задачи за осигуряване на мир и сигурност, както и актуални и най-остри международни и регионални въпроси", предаде ТАСС.

Снимка: Getty Images

Двамата президенти не отговориха на въпросите на журналистите преди началото на преговорите.

ИЗБРАНО
Невена Бозукова, Мирела Илиева, Георги Коджабашев, Борислав Лазаров и Ева Веселинова се впускат в битката в "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Невена Бозукова, Мирела Илиева, Георги Коджабашев, Борислав Лазаров и Ева Веселинова се впускат в би...
7439
Нов волейболен триумф: България е на полуфинал на още едно Световно първенство! Корнер
Нов волейболен триумф: България е на полуфинал на още едно Световно първенство!
6439
Цените вървят нагоре, месечната и годишната инфлация се ускоряват Бизнес
Цените вървят нагоре, месечната и годишната инфлация се ускоряват
5090
Студентка от MIT напусна: Смята, че AGI ще убие човечеството преди да завърши IT
Студентка от MIT напусна: Смята, че AGI ще убие човечеството преди да завърши
1871
"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар" Impressio
"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар"
1674
Заблудата на века: Как Пиза се наклони Trip
Заблудата на века: Как Пиза се наклони
1152
Честит празник: Какво слагаме на трапезата на Голяма Богородица Вкусотии
Честит празник: Какво слагаме на трапезата на Голяма Богородица
2357
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
1830
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи Времето
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи
424