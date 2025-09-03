Руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва, предадоха световните агенции, сред които "Ройтерс".

Русия на Путин

Изявлението си лидерът на РФ направи от Пекин, където е на посещение и днес присъства на мащабния китайски военен парад на площад "Тянанмън", отбелязващ 80 години от поражението на Япония в края на Втората световна война.

"Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл да се срещнем?", каза още Путин. "Нека Зеленски дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако тя бъде добре подготвена, съм готов на нея", добави руският лидер.

"Русия е готова да повиши нивото на преговорната група за уреждане на украинския проблем", каза още Владимир Путин, цитиран от РИА Новости.

По същото време Володимир Зеленски заяви, че очаква да обсъди с американския си колега Доналд Тръмп допълнителни санкции срещу Русия, заяви днес самият украински лидер по време на посещение в Копенхаген, цитиран от Франс прес.

"Утре ще се опитаме да се свържем с президента Тръмп по видеовръзка и да разговаряме", уточни Зеленски, който утре ще бъде в Париж за среща на Коалицията на желаещите - група държави, оказващи военна подкрепа на Украйна.

Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но "новите териториални реалности" трябва да бъдат признати, както и да се формира нова система от гаранции за сигурността, заяви по-рано днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс. По думите му, "за да бъде мирът устойчив, новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини".

"Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия", допълни той.

Същевременно Лавров заяви, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна. Същевременно той допълни, че ръководителите на украинската и на руската преговорна делегация поддържат пряка връзка.

"В Истанбул се проведоха три кръга преговори, в рамките на които беше постигнат известен напредък по хуманитарните въпроси: размяна на военнопленници и задържани лица, връщане на телата на убитите и т.н. Освен това всяка страна очерта своята визия за условията за прекратяване на конфликта. Ръководителите на делегациите са в пряк контакт. Очакваме преговорите да продължат", отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС и БТА.

Той допълни, че САЩ предприемат активни дипломатически усилия по отношение на Украйна, а настоящите контакти между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин са изпълнени със съдържание.

