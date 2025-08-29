Ще напомним на Доналд Тръмп, че крайният срок за преговори с Владимир Путин изтича в понеделник, заяви украинският президент на пресконференция в Киев

5918 Снимка: БТА/АР

Украйна не е в състояние да възстанови границите си със сила, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Киев.

"Прекратяването на конфликта може да стане или по военен, или по дипломатически път, но разбираме, че с оръжие днес не можем да възстановим границите сиДипломатическият път е по-бърз и с по-малко загуби, отколкото пътят на войната", добави той, цитиран от ТАСС

В същото време Зеленски обвини Русия в изкуствено протакане на преговорния процес. По думите му в Ню Йорк трябва да се проведе среща между ръководителя на президентската канцелария Андрей Ермак и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф, на която ще бъде обсъдена подготовката за последващите срещи.

Украинският президент заяви също, че обсъжданията на партньорите на Киев относно гаранциите за сигурност за Украйна трябва да се водят на равнище държавни лидери и че президентът Доналд Тръмп трябва да участва в тях, предаде Ройтерс.

Зеленски добави, че в идните дни на Тръмп трябва да бъде напомнен крайният срок, който сам е поставил, за да реши какви нови мерки срещу Русия да предприеме, след като президентът на Русия Владимир Путин не се е съгласил на директна среща с президента на Украйна.

Украинските официални лица настояват за твърди ангажименти от съюзниците на Киев като част от евентуално мирно споразумение за прекратяване на войната с Русия, която продължава вече четвърта година.

Говорейки пред репортери в Киев, Зеленски посочи, че очаква да продължи разговорите с европейски лидери през следващата седмица за това, което той определи като "ангажименти, подобни на НАТО". "Необходимо е архитектурата да бъде ясна за всички — каза той. — След това искаме да се свържем с президента Тръмп по време на среща... и да му кажем как ние виждаме нещата", отбеляза Зеленски.

Той подчерта още, че би искал съюзниците да ратифицират всякакви гаранции за сигурност чрез своите парламенти.

"Искаме правно обвързващи гаранции за сигурност. Не искаме (още един) Будапещенско меморандум," каза Зеленски, имайки предвид споразумението от 1994 г., в което Киев се отказа от ядреното си оръжие срещу обещания за сигурност, които се оказаха недостатъчни, за да възпрат Русия.

Украйна призовава своите съюзници, включително САЩ, да окажат натиск върху Русия, която, според Киев и партньорите му, продължава да настоява за максималистки условия и отказва да седне на масата за преговори.

Официални лица в Киев посочиха последните руски ракетни и дрон атаки срещу Украйна, при които в четвъртък загинаха най-малко 23 души в столицата, като доказателство, че Москва не се интересува от мир.

В петък Зеленски припомни по-ранно изявление на Тръмп, че ще даде на Путин седмица или две, за да се съгласи на двустранна среща с украинския лидер, преди евентуално да обяви нови действия срещу Русия.

"Двете седмици изтичат в понеделник. И ние ще напомним на всички," каза Зеленски.

Русия не изключва среща между президента си Владимир Путин и неговия украински колега Володимир Зеленски като начин за постигане на мир, но подобна среща трябва да последва предварително договорени условия, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА.

"Путин вярва, че всяка среща на високо равнище трябва да се подготви добре и да потвърди резултатите, постигнати на експертно равнище", заяви Песков пред местните медии. Същевременно той отбеляза, че на дипломатическото поле в момента "не кипи особена активност" по този въпрос, пише БТА.

Забележките на Песков следват както изявлението на Зеленски, така и това на германския канцлер Фридрих Мерц, който вчера заяви, че засега не очаква преговори между Путин и Зеленски.

"Интересът и готовността ни за подобни преговори остава", заяви Песков. Той допълни, че Русия е изложила писмено позициите си за разрешаването на конфликта в Украйна. Сред останалите искания Русия призовава Украйна да се откаже от териториите, анексирани от Москва. Зеленски категорично отхвърля каквито и да е териториални отстъпки.

Междувременно говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова заяви, че френският президент Еманюел Макрон е говорил по начин, който не подхожда на държавен глава, когато в скорошно интервю нарече Путин "хищник пред портите ни", предаде Ройтерс. Според нея ръководителят на Петата република постоянно прави странни изказвания, които понякога пресичат границата на благоприличието и се превръщат в "долнокачествени обиди".

