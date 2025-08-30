Американски войски в Украйна няма да има, но вероятно се обсъжда участието на частни военни компании

3320 Снимки в колаж: БТА/AP

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ, Русия и Украйна могат да се срещнат направо в тристранен режим - без среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски.

"Тристранната ще се състои. Двустранната - не знам, но тристранна ще има. Но, знаете ли, понякога хората не са готови за това. Ще дам аналогия. Вече съм я използвал няколко пъти. Имате дете и има друго дете на площадката, и те се мразят, започват да размахват ръце, махат и махат, и вие искате да спрат, а те продължават. След известно време те с радост спират. Разбирате ли? Това е почти същото. Понякога им трябва да се сбият малко, преди да могат да спрат", заяви Тръмп пред изданието Daily Caller.

Тръмп заяви, че гаранциите за сигурността на Украйна ще бъдат осигурени основно от европейските страни, но САЩ ще им помогнат.

"Основно това ще бъдат европейците, но ние ще им помогнем. В известен смисъл те се нуждаят от това и ние бихме им помогнали, ако можем да постигнем нещо", заяви американският президент.

При това в Украйна няма да има американски войници, добави той.

Тръмп обсъжда с европейските страни план за възможно разполагане на служители на американски частни военни компании (ЧВК) в Украйна в рамките на дългосрочното мирно урегулиране, пише междувременно британският в. "Дейли Телеграф".

Военните "частници" от САЩ могат да бъдат ангажирани във възстановяването и укрепването на отбранителната линия, а също така ще защитават американските търговски интереси в Украйна.

Според източници на изданието, присъствието на американски наемници ще послужи като възпиращ фактор, който ще попречи на Кремъл да наруши режима на прекратяване на огъня. Освен това, присъствието на американски наемници в Украйна ще се разглежда като съществена подкрепа за европейските държави от страна на администрацията на Тръмп. По-рано президентът на САЩ изключи варианта, при който в Украйна ще бъдат изпратени американски войски като миротворци.

Ден преди това в. "Файненшъл Таймс" съобщи, че Тръмп е обсъждал и идеята за изпращане на китайски миротворци в Украйна, но в Белия дом това бе определено като лъжа.

Според информация на "Дейли Телеграф" и други западни медии, сред вариантите за мирно уреждане на конфликта европейските страни разглеждат разполагането в Украйна на около 30 хиляди европейски военнослужещи. Такова готовност изразиха Великобритания, Франция, Германия, Белгия, а също и страните от Балтийския регион, Северна Европа и Скандинавия.

Освен това, една от точките на плана предполага създаването на 40-километрова буферна зона (т.е. по 20 километра от двете страни на фронта). В отговор президентът на Украйна Зеленски заяви, че такава идея може да бъде предложена само от тези, "които не разбират в какво технологично състояние се води войната в момента". "Днес тежкото оръжие и без това се намира на разстояние от десет километра едно от друго, защото всичко се поразява с дронове. Тази буферна зона, аз я наричам мъртва зона, някой я нарича "сива" зона, тя вече съществува", каза той.

Междувременно стана известно, че Белият дом подозира, че някои европейски лидери тайно подкопават американските усилия за уреждане на конфликта в Украйна.

Високопоставени служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери, които публично подкрепят усилията на президента Доналд Тръмп, едновременно с това тайно се опитват да сведат до нула задкулисния напредък, постигнат след срещата на върха в Аляска, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

Изданието пише, че американската администрация "губи търпение" по отношение на Европа, която подтиква Украйна да отправя нереалистични териториални искания към Русия.

Европейците не могат да удължават тази война и да подхранват необосновани надежди, като същевременно очакват Америка да понесе разходите. Ако Европа иска да ескалира тази война, това е нейна работа, казва един от събеседниците на Axios.

Съединените щати считат, че британските и френските власти са настроени по-конструктивно, докато други големи европейски страни искат САЩ да поемат всички разходи, свързани с конфликта, без да дават никакъв принос.

Според представител на Белия дом, Тръмп сериозно обмисля възможността да се откаже от дипломатическите усилия, докато една или и двете страни не започнат да проявяват повече гъвкавост. "Ще седим с кръстосани ръце и ще наблюдаваме. Нека се бият известно време, а после ще видим какво ще излезе от това", казва служителят, цитиран от изданието.

