Лидерите на Китай, Русия и Северна Корея присъстваха на най-големия военен парад в историята на Поднебесната империя

6209 Снимка: AP/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна в свой пост в социалната мрежа "Трут Соушъл", че лидерите на Китай, Северна Корея и Русия кроят заговори срещу САЩ по време на парада в Пекин, на който присъстваха.

В пост в социалната мрежа "Трут Соушъл" американският държавен глава написа: "Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат велик и дълъг празничен ден. Моля, предайте моите най-сърдечни поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговори срещу Съединените американски щати".

Събитието на площад "Тянанмън", отбелязващо 80 години от поражението на Япония в края на Втората световна война, до голяма степен беше отбягнато от западните лидери, докато Путин и Ким - изолирани от Запада заради войната в Украйна - бяха почетни гости. Целящ да демонстрира военната мощ и дипломатическото влияние на Китай, парадът се провежда в момент, когато търговските мита и нестабилната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп обтягат отношенията му както със съюзниците, така и със съперниците му.

В същата публикация президентът на САЩ отхвърли твърденията, че затоплянето на отношенията между Китай, Русия и други държави представлява предизвикателство за САЩ на световната сцена.

"Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът Си ще спомене огромната подкрепа и "кръвта", която Съединените американски щати дадоха на Китай, за да му помогнат да осигури свободата си от един крайно неприятелски чужд нашественик. Много американци загинаха в стремежа на Китай към победа и слава. Надявам се, че те ще бъдат заслужено почетени и запомнени за тяхната храброст и саможертва", допълни Доналд Тръмп.

На въпрос от Би Би Си дали вярва, че Пекин и неговите съюзници се опитват да сформират международна коалиция, за да се противопоставят на САЩ, Тръмп отговори: "Не. Изобщо не. Китай се нуждае от нас." След което добави, че има много добри отношения със Си Дзинпин.

Отделно, в радио интервю във вторник, американският държавен глава заяви, че не е загрижен за образуващата се ос между Русия и Китай. Той допълни, че Америка има "най-мощните военни сили в света" и че "те никога не биха използвали военните си сили срещу нас".

"Повярвайте ми, това би било най-лошото нещо, което биха могли да направят", каза той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.