Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс.

"Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение, визирайки руския президент Владимир Путин.

Украинският държавен глава не даде повече подробности, но посочи, че "Русия продължава да нанася удари".

"Разбира се, ние ще отговорим на това", добави Зеленски. Според него руските сили са нанесли удари срещу Украйна с 150 дрона през изминалата нощ, още 50 сутринта и "десетки" тази вечер. Според него новите удари са "акомпанимент към руските изказвания в Китай", визирайки посещението на руския президент в Пекин.

"Вчера руснаците направо отхвърлиха това, което американският президент Доналд Тръмп заяви: че е нужна лидерска среща за прекратяване на войната. В Китай Путин продължава да измисля истории, че не е виновен за войната", заяви Зеленски.

Украинският президент по-рано на няколко пъти подкрепи призива на Тръмп за организиране на среща на ниво държавни глави между Украйна и Русия като крачка напред към прекратяване на войната. Русия твърди, че все още не са изпълнени условията за подобна среща.

