Протести и безредици избухнаха в най-големият заводски комплекс за производството на айфони в света, намиращ се в Китай, собственост на тайванския подизпълнител Фокскон, предадоха световните агенции, като се позоваха на видеокадри и снимки, разпространени в социалните мрежи "Туитър" и "Вейдо".

Заводът е в град Чжънчжоу, в провинция Хънан, в централната част на страната.

На кадрите в социалните платформи се виждат множество работници, които преминават по улица. В района се виждат и полицейски сили за борба с безредиците. На кадрите се чува и как работниците скандират: "Да защитим правата си", докато стоят пред редица от полицаи и полицейска кола със запалени сигнали светлини. На други кадри се вижда работник да поваля на земята метално заграждение, докато онзи, който снима видеото, започва да крещи: "Те ни атакуват" и "Има гранати със сълзотворен газ".

На други кадри се виждат мъже с прътове да чупят камера за наблюдение и прозорци в пределите на комплекса. Снимка, направена през нощта, пък показва овъглени останки от метален портал.

Фокскон е голяма компания, която сглобява домакински електроуреди за много международни марки.

Тайванската фирма е основен подизпълнител на Епъл. В последно време обаче Фокскон изпитва затруднения заради нарастване на случаите на зараза с Ковид-19 в пределите на огромния индустриален обект в Чжънчжоу. Там работят над 200 000 души, които обитават жилища в пределите на заводския комплекс.

Riots have reportedly broken out at the Foxconn IPhone Factory in the Chinese City of Zhengzhou, the recent Civil Unrest is due to COVID Lockdowns where over 100k Workers have been locked in their “Factory Dorms” for weeks with a majority not being paid during the Lockdown. pic.twitter.com/XxUuD9R1We