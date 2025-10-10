Остават въпроси за това как ще бъде дефинирано разоръжаването, кой ще го контролира и при какви условия Израел ще го признае

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" е готова да "замрази" използването на оръжията си в рамките на американския мирния план за Газа, но не е склонна да се откаже напълно от тях, посочиха египетски официални представители, предаде ДПА.

"Хамас" е предложила на Израел да се въздържа от използването на оръжията си за период от пет до десет години, заяви Диа Рашван, шеф на египетската държавна информационна служба (SIS), в интервю за телевизия "Ал Арабия".

20-точковият мирен план на екипа на американския президент Доналд Тръмп включва процес на демилитаризация на Газа под надзора на независими наблюдатели.

Според плана оръжията в региона трябва да бъдат изведени от употреба чрез договорен процес на разоръжаване.

Рашван обясни, че според предложението "Хамас" ще предаде оръжията си за периода на "замразяване", но не на израелска или неарабска организация. Вместо това може да се обмисли създаването на комитет, съставен от египтяни, други арабски представители или палестинци.

Възможното разоръжаване на "Хамас" остава един от най-спорните въпроси след споразумението за първата фаза от плана на Тръмп.

Остават въпроси за това как ще бъде дефинирано разоръжаването, кой ще го контролира и при какви условия Израел ще го признае.

Междувременно САЩ изпращат около 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа като част от екип, който включва партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор, съобщиха американски официални лица, предаде Асошиейтед прес.

Длъжностните лица, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят подробности, които не са одобрени за разгласяване, заявиха, че Централното командване на САЩ ще създаде "гражданско-военен координационен център" в Израел, който ще спомогне за улесняване на потока от хуманитарна помощ, както и помощ за сигурността и логистиката в територията, опустошена от две години война.

Израел и палестинската групировка "Хамас" постигнаха първоначално споразумение в четвъртък сутринта като част от усилията за прекратяване на конфликта в Газа. Споразумението бе постигнато с посредничеството на САЩ.

