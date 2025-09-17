Полският министър-председател Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът", закупена от Варшава от Съединените щати, съобщи полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

На полигона близо до северния град Устка Туск заяви, че маневрите са част от по-голямото учение "Железен защитник".

Той обясни, че "Железен защитник" е отговор на руско-беларуските маневри "Запад", които започнаха на 12 септември и приключиха на 16 септември.

"В тези трудни и критични времена е много важно светът да види как НАТО и Полша са подготвени за различни сценарии и заплахи", заяви Туск, добавяйки, че десетки хиляди войници участват в полските учения.

Само във вчерашния ден в маневрите са участвали 18 000 войници, посочи той.

Туск също така заяви, че полски войници в момента подкрепят своите съюзници в Литва, Латвия и на шведския остров Готланд.

"Всички ние работим за подобряване на отбранителните си способности. Тези учения са отбранителни по характер и са отговор на агресивните маневри от другата страна на границата", каза полският премиер.

Кошиняк-Камиш акцентира, че за първи път Полша използва системите "Пейтриът" в учения. В маневрите бяха използвани също реактивни системи за залпов огън HOMAR-A и HOMAR-K, самоходни гаубици K9, самоходни гаубици "Краб" и танкове "Ейбрамс".

Полският министър на отбраната обясни, че Полша разполага с третата по големина армия в НАТО, но "учения като тези в Устка" са необходими, "за да бъде на върха по отношение на оперативните способности".

