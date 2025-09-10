Снощният случай на нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в социалната мрежа "Екс".

Русия - Украйна

Калас съобщава, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски. "ЕС е съпричастен с Полша. Войната на Русия се усилва, а не приключва. Трябва да повишим цената за Москва, да увеличим подкрепата за Украйна и да инвестираме в европейската отбрана", призовава тя. Калас изразява подкрепа за развитието на отбранителна линия по източните европейски граници, допълва БТА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в същата социална мрежа, че снощните събития ясно напомнят, че сигурността на един е свързана със сигурността на останалите. Той определя нарушаването на полското въздушно пространство като неприемливо. Коща заявява, че Русия безотговорно нарушава въздушното пространство на страните от ЕС и създава пряка заплаха за всички европейци и за европейската ключова инфраструктура. Полша е в правото си да предприеме необходимите стъпки за защита на своя суверенитет, мирът и сигурността на Европа не може да се възприемат като даденост, допълва той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че нарушаването на полското въздушно пространство е безотговорно и е било извършено от над 10 руски дрона "Шахед".

"Безпрецедентно нарушение": Полша свали руски дронове, навлезли от Украйна
Виж още "Безпрецедентно нарушение": Полша свали руски дронове, навлезли от Украйна

НАТО потвърди, че сили на алианса са участвали в реакцията на нарушаването на полското въздушно пространство снощи

Навлизането на дронове в полското въздушно пространство снощи е било отразено от военновъздушните сили на Полша и на съюзници от НАТО, потвърди днес говорител на алианса. Генералният секретар на пакта е в контакт с полското ръководство, допълва говорителят в пост в социалната мрежа "Екс".

Върховното командване на силите на НАТО в Европа уточни, че съгласува с Варшава дейностите, свързани с навлизането на дронове над Полша. Отговорът на НАТО беше бърз и решителен, това показа способността ни да защитим съюзническите територии, се допълва в съобщението.

Уточнява се, че в ранните часове на деня Полша е подала сигнал за нарушаване на въздушното й пространство, а по-късно е изразила благодарност за подкрепата от въздушното съюзническо командване и на Военновъздушните сили на Нидерландия, взели на прицел възможни заплахи за територията на алианса. Отбелязва се, че това е първият подобен случай.

Допълва се, че в реакция на заплахата са били задействани също германски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Полша, както и италиански самолети-радари и многонационални въздушни танкери. 

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви премиерът Доналд Туск

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви полският премиер Доналд Туск, след като страната му свали руски дронове, навлезли днес в полското въздушно пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс.

"Имаме си работа с мащабна провокация... Готови сме да отблъснем подобни провокации. Обстановката е сериозна и никой не се съмнява, че трябва да се подготвим за различни сценарии", каза още Туск.

Той заяви, че полското въздушно пространство снощи е било нарушено от огромен брой руски дронове и добави, че тези от тях, които са представлявали непосредствена заплаха, са били свалени.

Полският премиер посочи, че няма жертви и няма причина за паника или за въвеждане на ограничения, които биха затруднили живота на гражданите на страната.

По думите на Туск обстановката вече изглежда е под контрол.

Кулеба: Бях принуден да бягам от Киев като "крадец в нощта"
Виж още Кулеба: Бях принуден да бягам от Киев като "крадец в нощта"

Зеленски заяви, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на руската атака снощи

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.

"Днес имаше още една стъпка на ескалация - руско-ирански "Шахеди" действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не бе само един "Шахед", което би могло да бъде наречено инцидент, а най-малко осем ударни дрона, насочени срещу Полша, написа Зеленски в "Екс".

Той добави, че това представлява опасен прецедент за Европа и призова съюзниците си да дадат силен отговор.

ИЗБРАНО
Емили и Вальо като култови любовници от 90-те в "Ергенът: Любов в рая“ Лайф
Емили и Вальо като култови любовници от 90-те в "Ергенът: Любов в рая“
9507
А бяха времена... 28 години минаха от последния футболен купон на България "като за световно" Корнер
А бяха времена... 28 години минаха от последния футболен купон на България "като за световно"
5486
КНСБ подозира картел при цените на млечните продукти Бизнес
КНСБ подозира картел при цените на млечните продукти
1753
4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система IT
4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система
15353
Откриха нова пълна версия на Канопийския декрет е от 283 г. пр.н.е. Impressio
Откриха нова пълна версия на Канопийския декрет е от 283 г. пр.н.е.
5462
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало URBN
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало
9604
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки) Trip
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки)
3581
Идеи за вкусни и полезни закуски за малчугани Вкусотии
Идеи за вкусни и полезни закуски за малчугани
625
Работата като идентичност. Кои зодиакални знаци не знаят как да си почиват? Zodiac
Работата като идентичност. Кои зодиакални знаци не знаят как да си почиват?
1153
САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени Времето
САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени
583