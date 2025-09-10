9822 Снимка: Аксел Хаймкен/ДПА чрез АП/БТА

Снощният случай на нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в социалната мрежа "Екс".

Калас съобщава, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски. "ЕС е съпричастен с Полша. Войната на Русия се усилва, а не приключва. Трябва да повишим цената за Москва, да увеличим подкрепата за Украйна и да инвестираме в европейската отбрана", призовава тя. Калас изразява подкрепа за развитието на отбранителна линия по източните европейски граници, допълва БТА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в същата социална мрежа, че снощните събития ясно напомнят, че сигурността на един е свързана със сигурността на останалите. Той определя нарушаването на полското въздушно пространство като неприемливо. Коща заявява, че Русия безотговорно нарушава въздушното пространство на страните от ЕС и създава пряка заплаха за всички европейци и за европейската ключова инфраструктура. Полша е в правото си да предприеме необходимите стъпки за защита на своя суверенитет, мирът и сигурността на Европа не може да се възприемат като даденост, допълва той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че нарушаването на полското въздушно пространство е безотговорно и е било извършено от над 10 руски дрона "Шахед".

НАТО потвърди, че сили на алианса са участвали в реакцията на нарушаването на полското въздушно пространство снощи

Навлизането на дронове в полското въздушно пространство снощи е било отразено от военновъздушните сили на Полша и на съюзници от НАТО, потвърди днес говорител на алианса. Генералният секретар на пакта е в контакт с полското ръководство, допълва говорителят в пост в социалната мрежа "Екс".

Върховното командване на силите на НАТО в Европа уточни, че съгласува с Варшава дейностите, свързани с навлизането на дронове над Полша. Отговорът на НАТО беше бърз и решителен, това показа способността ни да защитим съюзническите територии, се допълва в съобщението.

Уточнява се, че в ранните часове на деня Полша е подала сигнал за нарушаване на въздушното й пространство, а по-късно е изразила благодарност за подкрепата от въздушното съюзническо командване и на Военновъздушните сили на Нидерландия, взели на прицел възможни заплахи за територията на алианса. Отбелязва се, че това е първият подобен случай.

Допълва се, че в реакция на заплахата са били задействани също германски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Полша, както и италиански самолети-радари и многонационални въздушни танкери.

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви премиерът Доналд Туск

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви полският премиер Доналд Туск, след като страната му свали руски дронове, навлезли днес в полското въздушно пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс.

"Имаме си работа с мащабна провокация... Готови сме да отблъснем подобни провокации. Обстановката е сериозна и никой не се съмнява, че трябва да се подготвим за различни сценарии", каза още Туск.

Той заяви, че полското въздушно пространство снощи е било нарушено от огромен брой руски дронове и добави, че тези от тях, които са представлявали непосредствена заплаха, са били свалени.

Полският премиер посочи, че няма жертви и няма причина за паника или за въвеждане на ограничения, които биха затруднили живота на гражданите на страната.

По думите на Туск обстановката вече изглежда е под контрол.

Зеленски заяви, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на руската атака снощи

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде Ройтерс.

"Днес имаше още една стъпка на ескалация - руско-ирански "Шахеди" действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не бе само един "Шахед", което би могло да бъде наречено инцидент, а най-малко осем ударни дрона, насочени срещу Полша, написа Зеленски в "Екс".

Той добави, че това представлява опасен прецедент за Европа и призова съюзниците си да дадат силен отговор.

