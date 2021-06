Благотворителната организация "Лекари без граници" предупреди, че около 500 хил. души в Демократична република Конго в Африка нямат достъп до чиста питейна вода заради изригването на вулкана Нирагонго, предава BBC.

От организацията алармират, че в района има голяма заплаха от епидемия от холера, затова е необходимо спешно да се възстанови достъпът до безопасни питейни източници на жителите на град Гома.

При изригването на вулкана на 22 май са повредени резервоар и тръби, осигуряващи водоснабдяването на града. Загинаха най-малко 32 души, а стотици хиляди хора все още не могат да се приберат в домовете си.

In geography we call it volcanic. It's a natural phenomena that takes place on major mountains of the world after many years.

Goma in DRC Congo is one town that has experienced the wrath of volcanic eruption from Mt Nyiragongo in 2002 and 2021. pic.twitter.com/09QwvDWo4K