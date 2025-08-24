4224 Снимка: АР/БТА

Руският президент Владимир Путин направи "големи отстъпки" на американския си колега Доналд Тръмп на срещата им в Аляска на 15 август, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес и БТА.

"Мисля, че руснаците направиха значителни отстъпки на президента Тръмп, за първи път от началото на конфликта преди три години и половина. Те всъщност искат да бъдат гъвкави по някои от основните си искания", заяви Ванс в излъчено днес интервю за американската телевизия Ен Би Си.

"Войната не е в ничий интерес. Нито на Европа, нито на Съединените щати, и ние не смятаме, че Русия или Украйна имат някакъв интерес да продължат" да воюват, каза в заключение пред Ен Би Си Джей Ди Ванс.

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия", макар и също да не навлезе в детайли.

На 17 август Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент, спомена, че Москва е изразила готовност да направи "териториални отстъпки" в пет украински области, имайки предвид окупирани от нея земи.

Русия се съгласи да прояви гъвкавост по редица точки, предложени от Тръмп след срещата в Аляска, заяви, от своя страна, в петък руският външен министър Сергей Лавров. Той също не даде подробности.

В излъчено днес интервю за руската държавна телевизия Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес.

Лавров повтори руските условия страната му да е сред бъдещите гаранти на сигурността на Украйна, която да се откаже от амбициите си за членство в НАТО, отбелязва Ройтерс.

Тези искания, наред с териториалните претенции на Москва, са отхвърляни от Киев.

Институтът за изследване на войната коментира във вторник, че Кремъл не е поемал публично ангажимент за среща на Путин със Зеленски въпреки твърденията на Тръмп.

Министерството на външните работи на Руската федерация продължава да прави изявления, потвърждаващи на практика отказа на Путин да се срещне със Зеленски в предпочитания от Тръмп срок, отчита днес на сайта си американският мозъчен тръст.

Зеленски удостои с държавно отличие специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог присъства днес в Киев на отбелязването на националния празник на Украйна - Деня на независимостта, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски удостои Келог с държавно отличие.

"Имаме нужда от мир", каза украинският президент на американския пратеник, докато му връчваше медала.

Зеленски призна човешката цена на войната, но изтъкна, че украинците ще се борят, за да запазят своята земя.

Украйна работи с европейските си съюзници, за изготвяне на потенциални рамки за гаранции за сигурност на Киев след войната, за което Тръмп също изрази готовност, отбелязва Ройтерс.

Междувременно украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че е обсъдила гаранциите за сигурност с Келог.

"Не само военния компонент, но и политическата стабилност и икономическия капацитет", написа Свириденко в платформата "Телеграм".

"Въпросът за полезните изкопаеми и индустриалните активи, които Русия се опитва да експлоатира във временно окупираните територии, беше обсъден отделно. Неприемливо е добивът им или търговията с тях да бъдат легализирани", подчерта в поста си Свириденко.

Канадският премиер Марк Карни също пристигна днес в Киев, където обеща нови оръжия за Украйна и не изключи възможността страната му да изпрати войници в бившата съветска република като част от гаранции за нейната сигурност.

Русия и Украйна си размениха по 146 военнопленници, съобщиха двете страни

Русия и Украйна извършиха нова размяна на военнопленници помежду си. Този път всяка от двете страни върна на другата 146 души, предадоха агенциите.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че до размяната се е стигнало с посредничеството на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и отбеляза усилията на Емирствата, за да може тя да стане факт.

Ведомството уточни, че всички освободени руски военнопленници се намират в Беларус, където им се оказва психологическа и медицинска помощ.

Украйна върна на Москва и осем руски граждани, които са жители на Курска област, допълни Министерството.

За размяната потвърди и украинският президент Володимир Зеленски чрез публикация в Телеграм, предаде Укринформ.

Той отбеляза, че сред групата негови сънародници, която се прибира у дома, е и журналистът Дмитро Хилюк, за когото украинският лидер посочи, че е бил отвлечен в Киевска област през март 2022 г.

Зеленски допълни, че останалите завръщащи се от плен украинци са бойци от Въоръжените сили на Украйна, Службата за гранична охрана и цивилни граждани.

По думите му размяната продължава и в момента.

Той също благодари на ОАЕ за посредническите усилия.

