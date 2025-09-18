Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин го е "подвел", докато се бори да посредничи за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде CNN.

Тръмп

Конфликтът в Украйна е "този, който смятах, че ще е най-лесен за разрешаване поради отношенията ми с президента Путин, но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова", заяви Тръмп в Лондон на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър, след като обявиха сделки за 250 милиарда лири.

"Русия и Украйна ще се справят, но никога не се знае във война - каза Тръмп и добави - Войната е различно нещо. Случват се неща, които са точно обратното на това, което си мислил. Мислел си, че ще ти е лесно или трудно, а се оказва обратното."

"Умират хора и поради това аз се чувствам задължен да разреша проблема", добави Тръмп.

Серията от срещи най-високо равнище миналия месец - с Путин в Аляска и с украинския президент Володимир Зеленски и множество европейски лидери в Белия дом - изглежда не допринесоха особено за напредъка на преговорите за прекратяване на войната, отбелязва американската телевизия.

Киър Стармър от своя страна подчерта, че продължаващите атаки на Русия срещу Украйна показват, че президентът Владимир Путин не е заинтересован от мир.

"През последните дни Путин показа истинското си лице - организира най-голямата атака от началото на инвазията, с още повече кръвопролития, още повече убити невинни хора и безпрецедентни нарушения на въздушното пространство на НАТО", каза Стармър, визирайки руските дронове, които влязоха в Полша миналата седмица.

"Това не са действия на някой, който иска мир", добави той.

Стармър каза още, че с Тръмп са обсъдили как да "увеличат натиска върху Путин, за да го накарат да се съгласи на мирно споразумение, което ще бъде трайно".

