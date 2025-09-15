НАТО фактически води война с Русия, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Според Песков действията на Северноатлантическия алианс са очевидни и не изискват доказателства. "НАТО де факто е ангажирано, като предоставя както косвена, така и пряка подкрепа на киевския режим", уточни той по време на брифинг, съобщава "Комерсантъ".

Песков: Москва няма да прави повече коментари по случая с дроновете, свалени над Полша
На 13 септември страните членки на НАТО започнаха операцията "Източен страж". Според генералния секретар Марк Рютте тя е насочена към защита на източния фланг на алианса. Стартирането на операцията е реакция на инцидента с дронове в Полша на 10 септември, когато поне 19 безпилотни летателни апарата нарушиха въздушното пространство на страната. Полската страна обяви, че дроновете са руски, докато Министерството на отбраната на РФ отрича това и подчертава, че не е планирало удари на територията на Полша.

Украинската страна не проявява "гъвкавост" за уреждане на конфликта, каза още Песков. Според него следващите преговори трябва да се проведат само след предварителна подготовка, в противен случай срещата между делегациите "ще бъде безсмислена".

"Говорихме за пауза - тя е налице, гъвкавост в украинската позиция няма. Има призиви за незабавна среща, но по-скоро това е насочено към емоционален ефект. Ако такава среща се проведе без подготовка - тя ще бъде безполезна. Ние настояваме първо да бъде свършена работата", отговори Песков на въпрос относно заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той иска да въведе санкции срещу Русия заради паузата в уреждането на украинския конфликт.

