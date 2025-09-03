Да се ​​надяваме, че е било казано в преносен смисъл, заяви Дмитрий Песков

3323 Снимка: "Спутник" чрез АП/Grigory Sysoyev/БТА

Кремъл заяви, че руският президент Владимир Путин не заговорничи с китайския си колега Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун срещу САЩ, и предположи, че коментар в този дух на американския президент Доналд Тръмп може да е бил ироничен или в преносен смисъл.

Държавният глава на САЩ намекна в свой пост в социалната мрежа "Трут Соушъл", че лидерите на Китай, Северна Корея и Русия кроят заговори срещу САЩ по време на парада в Пекин, на който присъстваха.

"Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат велик и дълъг празничен ден. Моля, предайте моите най-сърдечни поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговори срещу Съединените американски щати", написа Тръмп.

"Бих искал да кажа, че никой не е заговорничил, никой не е кроил планове и няма конспирации", заяви днес съветникът на Кремъл по дипломатическите въпроси Юрий Ушаков в отговор на въпрос на руската държавна телевизия за коментарите на американския президент.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков допълни: "Да се ​​надяваме, че е било казано в преносен смисъл, а не буквално, особено след като никой не е кроил нищо. Нямаме нито желание, нито време".

Си Дзинпин от своя страна предупреди, че светът е изправен пред избор между мир или война. Той каза това днес в присъствието на Владимир Путин и Ким Чен-ун в началото на най-големия военен парад в историята на Китай, който беше безпрецедентна демонстрация на военна мощ, отбелязва Ройтерс.

Возейки се в лимузина с отворен покрив, Си инспектира войските и най-съвременната военна техника, като ракети, танкове и дронове, разположени по алеята покрай площада. Хеликоптери, издигнали големи банери, летяха във формация над тях по време на 70-минутното представление, изпълнено със символика и пропаганда.

