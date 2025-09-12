"Днес обявяваме старта на операция "Източен страж", за да укрепим още повече позицията си по източния ни фланг. Тази военна дейност ще включва разнообразни активности от съюзниците", обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му "Източен страж" ще покаже ясно, че Алиансът е винаги готов да защитава.

Русия - Украйна

На пресконференция в централата на пакта Рюте и върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич съобщиха, че ще бъдат предприети допълнителни действия за защита на източния фланг, което включва повишаване на обмена на данни и гъвкаво присъствие.

"Основното е изцяло нов дизайн на отбрана - досега имахме отделни мисии за въздушни патрули, отделни системи за противовъздушна отбрана; сега ще приложим цялостен подход с допълнителни ресурси, с възможност да се пренасочваме при конкретна заплаха", поясни генералът, цитиран от БТА. По думи му се предвижда много по-добра комуникация между съюзниците по целия източен фланг. Той отбеляза, че вече няколко държави от НАТО са предвидили изпращането на допълнителни сили и оборудване.

Ген. Гринкевич уточни, че операцията започва незабавно, след като тази вечер постави подпис под заповедта.

"Източният фланг е първа защитна линия. Ако дронове пробият тази защита, може да ги последват ракети", поясни той. Ген. Гринкевич и Рюте отбелязаха, че действията на съюзниците са свързани пряко със случая на навлизане на дронове над Полша по-рано тази седмица. Рюте уточни, че алиансът продължава оценката си за този инцидент и още няма заключение дали е бил умишлен. "При всички случаи това е безотговорно", каза генералният секретар.

По думите му случаят в Полша не е отделен и Русия проявява безотговорност по източния фланг все по-често. Рюте поясни, че са наблюдавани сходни навлизания на дронове в Литва, Латвия, Естония и Румъния.

Основната задача на НАТО е да сдържа агресия и да защити всяка държава от алианса от всяка заплаха, посочи той. Рюте добави, че в осем държави са разположени многонационални съюзнически сили и може да се очаква числеността им да се повиши при необходимост.

