Полша задейства член 4 от Северноатлантическия договор, обяви премиерът Доналд Туск. Изявлението му идва, след като повече от 10 руски дрона "Шахед", навлезли от Украйнанарушиха полското въздушно пространство и бяха свалени от полските военновъздушни сили с помощта на нидерландски изтребители.

Русия - Украйна

"Страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях", гласи тази разпоредба от договора за НАТО.

След извънредно правителствено заседание с представители на военните и службите за спешна помощ Туск потвърди, че дроновете са дошли от Русия и че това е първият път, в който такива са свалени над територията на НАТО.

Няма информация за жертви, но има нанесени щети по недвижимо имущество.

"Моите благодарности и поздравления към Полското оперативно командване и нашите пилоти от НАТО за свалянето на руски дронове над Полша. Действията говорят по-силно от думите", написа полският премиер в социалната мрежа X.

Съгласно Член 5 от договора за НАТО въоръжено нападение срещу един от членовете на алианса се смята за нападение срещу всички членове и всеки един член е длъжен да отговори, за да възстанови и подкрепи сигурността на северноатлантическия регион.

Към момента се смята, че е малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5, посочва ДПА, цитирана от БТА.

Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте се въздържа днес да даде оценка дали инцидента с навлизането на дронове над Полша е бил умишлено предизвикан от Русия. При всички случаи това е безотговорно (от страна на Русия), каза той след кратко изявление в централата на алианса по повод заседание на представителите на страните от пакта.

Рюте уточни, че тази сутрин по искане на Полша са били свикани консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор.

Съюзниците изразиха съпричастност с Полша и отхвърлиха безотговорното поведение на Русия, допълни той. Продължаваме с оценката на инцидента, снощното нарушение не е отделен случай. Съюзниците са решени да защитят всяка педя от алианса. Ще наблюдаваме внимателно обстановката по източния фланг. Нашите системи за противовъздушна отбрана са в постоянна готовност, добави генералният секретар.

По неговите думи снощният случай подчертава важността на решенията от срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година, когато съюзниците се съгласиха да повишат до 5 на сто от БВП военните разходи в следващото десетилетие. Русия предприе опасно военно нападение срещу Украйна, продължава да се прицелва в цивилни хора и гражданска инфраструктура. Съюзниците в НАТО са решени да повишат подкрепата за Украйна, обобщи Рюте.

Той призова руския президент Владимир Путин да спре, а да не задълбочава войната. Рюте настоя Путин да прекрати нарушенията на въздушното пространство на съюзниците.

 

